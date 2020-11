FIFA 21 : David Beckham fait son grand retour chez EA avec des cartes Icônes et un élément FUT gratuit

La guerre des contrats se fait jusqu'aux partenariats avec les joueurs de légende pour les jeux de sport. Ainsi, après avoir passé plusieurs années du côté de Pro Evolution Soccer, David Beckham va revenir dans les rangs d'Electronic Arts avec FIFA 21, et sous plusieurs formes d'ailleurs.

Si vous jouez à FIFA 21 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 ou Xbox Series X, vous recevrez gratuitement, à partir du 15 décembre, un élément David Beckham non échangeable unique pour votre équipe de rêve FUT. Il aura alors son apparence de la saison 2003/2004 avec le Real Madrid, et une note moyenne de 86/100. À cette même date, vous pourrez aussi le recruter en tant que Star Emblématique dans VOLTA Football.

Et si vous en voulez plus, il aura droit à des cartes Icônes FUT à compter du 4 décembre, inspirées de 3 autres périodes de sa carrière, pour des coupes de cheveux forcément variées. À noter qu'Electronic Arts en profitera pour commercialiser une Édition Beckham de FIFA 21, qui ne changera rien au jeu si ce n'est sa jaquette.

FIFA 21 est actuellement disponible à partir de 45,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : FIFA 21 : images saisissantes des versions PS5 et Xbox Series X et S, et comparaison avec l'actuelle