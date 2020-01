FIFA 20 : la Team of the Year officialisée, deux Français dans le lot

Le mode FIFA Ultimate Team fait vibrer la communauté des jeux FIFA depuis des années, lui qui nous invite à collectionner des cartes de joueurs pour avoir la meilleure équipe en ligne.



Histoire de diversifier encore plus les sélections (et inciter à se tourner vers les microtransactions), des cartes évènementielles sont régulièrement mises en ligne, avec la possibilité d'ajouter un joueur avec des statistiques exceptionnelles à notre escouade. Dans tout ce micmac, le nec plus ultra, ce sont les joueurs TOTY, le onze qui compose la Team of the Year.

C'est la communauté qui a choisi son équipe type de l'année 2019 parmi les 55 nommés, et les onze retenus viennent d'être officialisés. Les heureux élus sont Alisson Becker, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Trent Alexander-Arnold, Frenkie de Jong, Kevin de Bruyne, Ngolo Kante, Kylian Mbappé, Sadio Mane et Leo Messi. Forcément, la sélection est dominée par les stars du Liverpool FC, gagnant de la Ligue des Champions et colosse de la Premier League, mais le onze est tout de même marqué par la présence de deux vedettes de l'Ajax Amsterdam et deux infatigables champions du monde.



Pour les statistiques exactes, il faudra repasser : les joueurs seront disponibles dans le mode FUT de FIFA 20 dans les jours qui viennent, à commencer par les attaquants dès 18h00. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour les obtenir en achetant des packs.

Lire aussi : FIFA 20 s'engage contre le racisme avec des objets FUT à débloquer