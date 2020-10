TEST de FIFA 21 : l'échauffement avant la next-gen

Une année de plus !





Chaque année nous nous posons l'éternelle question de savoir ce que va nous réserver la toute nouvelle édition de FIFA, entre révolution et simple mise à jour de maillots, selon la plateforme, la réalité est plus ou moins proche. En effet, nous ne serons pas tous logés à la même enseigne, puisque la version Switch sera simplement une mise à jour des effectifs et des maillots, tandis que celle sur PC sera un portage du jeu PS4 et Xbox One. En revanche, si vous êtes le possesseur d'une de ces deux versions et que vous décidez de faire l'acquisition d'une console next-gen, vous bénéficierez alors du titre également sur Xbox Series X et PS5 ; à la condition d'acquérir la machine équipée d'un lecteur de disque si vous avez acheté l'édition physique (pas de problème pour la mouture dématérialisée qui pourra être téléchargée sur le magasin en ligne de chaque plateforme en utilisant le compte l'ayant achetée à la base).

Pas de gros risque cette année côté jouabilité et graphisme.

Fort de ce constat, nous sommes légitimement en droit de nous poser quelques questions sur ce nouvel opus concernant la stratégie d'EA Games. Tout le budget a-t-il été consacré à l'optimisation des versions next-gen afin de faire une entrée remarquée sur ce nouveau terrain au détriment des versions actuelles ? Pour tenter de lever le doute sur ces incertitudes, rien de mieux que de lancer la bête, histoire de se faire un avis manette en mains. Comme à l'accoutumée, FIFA nous propose un premier match prédéfini pour se mettre en jambe et éviter le claquage d'entrée de jeu, ayant choisi de nous faire vivre une finale de Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain face à Liverpool au cœur du stade olympique Atatürk à Istanbul en Turquie. L'éditeur compte à nouveau sur l'ascension du club de la capitale jusqu'en finale, qui devrait se dérouler en ces lieux le samedi 29 mai 2021, si tout va bien. Kylian Mbappé, tel Alex Hunter, continue quant à lui à gravir les échelons, ayant désormais droit de trôner sur la couverture du jeu et figurer en tribune sur un tifo géant à son effigie.

Pas de gros risque cette année côté jouabilité et graphisme, EA a préféré peaufiner quelques détails de son moteur désormais bien rodé. Il faudra attendre encore quelques semaines pour ressentir le potentiel technique offert par les nouvelles plateformes, permettant de franchir un nouveau cap et aller encore toujours plus loin dans le réalisme. L'éditeur a ainsi annoncé avoir écouté les retours de sa communauté afin d'axer une amélioration autour d'une meilleure perception sur les passes, la trajectoire des ballons contrés ainsi qu'une réactivité accrue des joueurs.

Nous retrouvons également une innovation dans les dribbles avec là encore une meilleure réactivité, un placement sur le terrain plus intelligent, mais aussi le contrôle de la course de ses coéquipiers avec le joystick droit, permettant de construire plus efficacement ses attaques et être moins dépité de voir l'IA ne pas suivre l'action comme nous l'avions imaginée. Vous l'aurez compris, cette année il n'y aura pas d'implémentation majeure dans FIFA 21 comme nous avions pu l'avoir l'année dernière avec le mode VOLTA, par exemple. Cependant, l'accent a été mis sur l'enrichissement des 3 grands modes qui se démarquent : l'éternelle Carrière toujours plus complète, FUT qui s'accroche et donc VOLTA qui grandit.

VOLTA toujours là.





Commençons par le doyen, le mode Carrière. Première nouveauté significative, la simulation interactive des matchs. Ce qui pouvait rebuter dans l'enchaînement des saisons, c'était bien évidemment qu'elles sont longues et parsemées de matchs peu captivants à jouer, bien que nécessaires pour parvenir à ses objectifs. La simulation était là pour ça, mais à moins d'avoir une composition nettement supérieure à l'adversaire, la victoire était loin d'être assurée d'avance. Désormais grâce à ce mode hybride, elle permet de suivre le match en accéléré avec des statistiques détaillées, de donner des consignes à vos troupes, opérer des changements et même prendre la main sur la partie à tout moment. Une action décisive ou un match qui ne tourne pas à votre avantage ? Chaussez les crampons pour redresser le cours de la partie et menez votre équipe à la victoire.

Le menu Plan de développement est là pour mettre le focus sur la carrière d'un joueur, permettant particulièrement de le reconvertir à un autre poste sur le terrain soit en fonction de ses performances physiques de moins en moins compatibles avec son rôle actuel, soit pour remodeler son équipe suite à une arrivée ou un départ d'un joueur. Des entraînements spécifiques lui seront proposés pour parfaire sa formation et lui offrir toutes les compétences nécessaires pour exceller dans sa nouvelle mission. À propos des entraînements, ces derniers prennent une importance toujours plus grande avec la possibilité de définir votre propre planning et de faire des séances collectives plutôt qu'individuelles. Le but est de renforcer le tranchant de vos troupes, les rendant plus décisives dans les moments importants du match. Enfin, monnaie courante dans les transferts, mais qui ne l'était pas encore dans l'univers FIFA, le prêt avec option d'achat obligatoire ou facultative est désormais intégré dans le marché des transferts.

Le petit dernier de la famille, VOLTA, est apparu l'année dernière, offrant aux nostalgiques de FIFA Street la possibilité de jouer au football sur de petits terrains en effectif réduit tout en enchaînant les gestes techniques de la rue. Ce nouveau mode avait apporté une fraicheur à la dernière édition du jeu, mais au-delà du mode histoire quelque peu lassant à la longue, il manque la possibilité de défier ses amis en ligne. C'est désormais chose faite avec Équipes VOLTA pour affronter vos adversaires tout autour du monde dans des matchs avec classement afin de progresser dans les divisions et acquérir de nouvelles personnalisations pour votre avatar. Également, l'arrivée du mode Clashs à l'honneur verra chaque semaine de nouvelles équipes à défier composées de stars actuelles et passées, de l'univers du football ou non, pour les intégrer à notre effectif de légende en guise de récompense. Tout cela permet de renforcer l'intérêt pour ce type de parties dans les rues du monde entier, avec de nouveaux terrains en prime.

Concernant FUT, le premier constat est sur la refonte du menu principal, avec des raccourcis directement vers la personnalisation de votre équipe et de votre stade. Pour ce dernier, dans cette interface consacrée, vous pourrez choisir vos célébrations, la musique des buts, le surnom du club, les chants des supporters, l'hymne du club, les tifos et le thème du stade. Un large choix donc pour vous créer votre propre ambiance, chacun de ces éléments peut être retrouvé sur le marché des transferts avec des catégories pour chacun d'eux. De nouveaux défis coopératifs en ligne sont proposés chaque semaine pour gagner des récompenses, sachant que tout cela ne sera pas perdu au passage sur la next-gen puisque vous récupérerez votre progression sur votre nouvelle console.

Trois coups de sifflet !





Pour ce qui est du mode Coup d'envoi, un tas de nouveaux modes étaient apparus pour apporter un côté fun. Cette année, une nouvelle fonctionnalité est à noter, son nom : Retour. Bien connu sous le nom Rewind des adeptes des jeux de courses, ce mode peut être déclenché à tout moment au cours de la partie, affichant l'interface du mode Ralenti et permettant de reprendre le jeu là où vous le souhaitez. Pratique en cas de face à face raté avec le gardien afin d'améliorer sa finition dans le dernier geste ou de reconstruire sa défense différemment pour éviter d'encaisser ce but fatidique dans les arrêts de jeu. À utiliser avec modération pour ne pas gâcher le plaisir du jeu et préserver ses amitiés, la fonctionnalité étant également utilisable à 2 joueurs. Enfin, ceux pour qui le niveau de difficulté Légende est encore trop facile peuvent bénéficier du paramètre Compétiteur, qui offre la possibilité d'affronter un adversaire digne des meilleurs joueurs de FIFA au monde. Attention aux erreurs d'inattention, vous serez prévenus.

Au final, cette dernière version de FIFA sur la génération actuelle se contente de parfaire ce que nous avait livré FIFA 20, en attendant de voir ce que nous a réservé EA Games pour l'édition next-gen de FIFA 21. Nous retiendrons surtout dans les nouveautés le mode en ligne de VOLTA et les nouvelles fonctionnalités en mode Carrière. L'esprit FIFA est toujours là avec son univers et sa bande-son, EA Games a semble-t-il amené le plus loin possible son titre phare sur les machines présentes sur le marché à l'heure actuelle. Nous avons hâte de prendre en main ce dernier volet sur Xbox Series X et PS5 afin d'en apprécier toutes les capacités, en attendant les prochaines éditions qui devraient exploiter de plus en plus les performances des nouvelles consoles pour offrir une expérience toujours plus intense.

Les plus L'évolution des modes VOLTA, Carrière et FUT

La compatibilité avec la next-gen

La fonction Retour Les moins Pas de nouveautés marquantes