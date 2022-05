FIFA 22 : le cross-play en test sur next-gen, pour préparer le terrain à FIFA 23 ?

Nous n'avons pas encore eu la chance de découvrir FIFA 23, mais selon certaines rumeurs, il comprendra du contenu en lien avec la Coupe du monde de football 2022 masculine et la Coupe du monde féminine de football 2023, des graphismes améliorés et du cross-play. Ce dernier point commence d'ailleurs déjà à se concrétiser.

Electronic Arts vient en effet de confirmer qu'il va tester le cross-play pour les Saisons en Ligne et Matchs Amicaux en Ligne sur PS5, Xbox Series X|S et Stadia dès FIFA 22. Seuls ces 2 modes seront compatibles lors de la phase d'essai sur plateformes next-gen, pour éviter de générer des problèmes lors des parties plus compétitives, mais les commentaires reçus « aideront à informer sur la manière dont le cross-play pourrait être implémenté dans les futurs titres ». L'histoire ne dit donc pas encore si FIFA 23 le proposera seulement dans ces modes, ou plus globalement.

Toujours est-il que le test du cross-play pourra très bientôt être activé via un widget à retrouver en bas à droite du menu principal du jeu, ou via les options de matchmaking du jeu en ligne. Vous pourrez ensuite facilement inviter un joueur d'une autre plateforme à vous rejoindre pour un Match Amical via son compte EA ou sa plateforme de jeu, tandis que les Saisons en Ligne pourront désormais vous opposer à des joueurs d'autres consoles lors de certaines rencontres : tout est davantage expliqué dans la FAQ du site officiel. Si vous préférez ne rien changer ou revenir à la normale, le cross-play peut bien évidemment être désactivé à tout moment.

Pour les retardataires, FIFA 22 est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : FIFA 22 et NHL 22 : EA Sports va retirer la Russie et la Biélorussie de ses jeux de sport