FIFA 21 : pas de cross-play, même entre les PlayStation ou Xbox

En fin d'année sortiront les nouvelles consoles de Microsoft et Sony, et avec elles, tout un tas de jeux, dont certains sont également prévus pour les plateformes actuelles. De manière générale, les joueurs pourront utiliser leurs jeux PS4/Xbox One avec leurs PS5/Xbox Series X, mais en terme de cross-play, ce ne sera pas tout rose pour FIFA 21.

Comme l'ont annoncé les développeurs du jeu de football, les joueurs ne pourront pas profiter du cross-play dans FIFA 21, qu'importe la plateforme, et même entre les générations de consoles. En clair, si vous avez le jeu sur PlayStation 4, vous ne pourrez pas vous amuser avec vos amis sur PlayStation 5, même chose pour Xbox One et Xbox Series X. Un choix très frustrant pour les joueurs qui ne comptent pas forcément passer à la next-gen tout de suite, et qui seront sans doute séparés de leurs amis... Cependant, EA Games rappelle que la progression du mode FIFA Ultimate Team (FUT) pourra être transférée sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Décidément, la stratégie d'EA Games n'arrange pas les joueurs, FIFA 21 sera pour rappel sur PC un simple portage des versions PS4 et Xbox One, tandis que la version Switch sera simplement une mise à jour de contenu de FIFA 20, avec les joueurs et maillots... Le jeu de football avec Kylian Mbappé sur la jaquette a pourtant des atouts, sa date de sortie est fixée au 9 octobre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X. Le titre est déjà disponible en précommande à 59,99 € à la Fnac.