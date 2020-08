FIFA 21 : simulation interactive des matchs et IA améliorée, le nouveau mode Carrière en un trailer

FIFA 21 nous a déjà présenté les nouveautés de son gameplay et de son mode FIFA Ultimate Team avec des bandes-annonces dédiées. Place désormais à un trailer consacré au mode Carrière pour en apprendre un peu plus sur ses spécificités, déjà expliquées il y a quelques jours par l'éditeur.

Une fonctionnalité intéressante sera la simulation interactive des matchs, qui permet de reprendre le contrôle du jeu lors de moments clés comme les pénaltys, les coups francs, les changements, ou même n'importe quelle action de notre choix. Le système de développement a aussi été revisité pour gérer nos joueurs de manière plus fluide, et pourquoi pas les faire évoluer vers des postes un peu différents de celui de leur prédilection. Il y aura à côté de cela un système de gestion des activités pour entraîner plusieurs membres de notre équipe à la fois, et notamment sur la nouvelle aptitude Tranchant influant sur le comportement dans les actions décisives.

Ajoutez à cela une IA adverse améliorée et des transferts revisités avec des demandes de prêt ou de transfert avec des clauses facultatives ou obligatoires, et vous obtenez une expérience plus complète que jamais. Encore une fois, si vous voulez la liste exhaustive des changements, ça se passe sur le rapport Pitch Notes en anglais. La date de sortie de FIFA 21, c'est pour le 9 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch, trois jours plus tôt si vous achetez une édition spéciale, et plus tard sur PS5, Xbox Series X et Stadia.