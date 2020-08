FIFA 21 : mode Co-Op, Stade FUT personnalisable, nouvelles Icônes... les nouveautés du mode FIFA Ultimate Team en un trailer

Le mode FIFA Ultimate Team est peut-être le plus suivi de la série depuis quelques années, alors Electronic Arts va encore une fois le soigner pour FIFA 21 (toujours dans l'idée de faire dépenser un maximum d'argent aux joueurs via des microtransactions). Les grandes lignes des nouveautés ont déjà été expliquées par EA, mais il les met aujourd'hui en mouvement avec une bande-annonce de gameplay.



Il y aura avant toute chose le mode FUT Co-op pour participer en duo à des Matchs Amicaux FUT et des rencontres Division Rivals, ou même des Clashs d'Équipes contre l'IA, avec des récompenses spéciales à la clé. Nous aurons aussi l'occasion de prendre part aux Évènements Équipe, nous demandant de choisir un camp (type #TeamHaaland ou #TeamFelix), avec pour objectif de défendre notre bannière pour décrocher packs, crédits, éléments de club ou joueurs. Les Évènements Communauté seront eux partagés par tous les joueurs, avec des bonus similaires au bout.

Sinon, cette saison, les performances réelles influeront sur le caractère décisif de nos joueurs FUT lors des Moments Déterminants in-game. Les parties classées en divisions seront toujours présentes, mais vous pourrez aussi préparer votre équipe avec les Matchs Amicaux FUT Live, où les Règles Équipe et les Règles Spéciales se mélangent pour donner lieu à des rencontres amusantes. À part ça, la personnalisation ira encore plus loin avec Stade FUT, un outil pour habiller un stade à notre image, mais aussi choisir les entrées des joueurs, célébrations, effets pyrotechniques ou tifos.

Enfin, les Icônes feront leur grand retour, avec l'arrivée de noms incontournables comme Ashley Cole, Cantona, Cech, Eto'o, Lahm, Puskás, Schweinsteiger, Torres, Vidić et Xavi aux côtés des légendes Zidane, Pelé et consorts. Si vous voulez la liste complète des Icônes avec leurs cartes FUT, ça se passe sur le site officiel du jeu. Et pour tous les détails techniques sur les modifications profondes de FIFA Ultimate Team, comme la disparition des éléments de Formes, vous avez de la lecture en anglais avec le dernier rapport Pitch Notes.

La date de sortie de FIFA 21, c'est le 9 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch, trois jours plus tôt si vous achetez une édition spéciale, et plus tard sur PS5, Xbox Series X et Stadia.

Lire aussi : FIFA 21 : des célébrations « toxiques » retirées et des temps de pause moins longs en ligne