FIFA 21 : des célébrations « toxiques » retirées et des temps de pause moins longs en ligne

Nous connaissons maintenant tout ou presque du nouveau gameplay de FIFA 21, détaillé en long et en large par EA Sports. Et pour ceux qui voudraient la version courte, une bande-annonce résumant les nouveautés et les changements a été dévoilée cette semaine. EA Sports a cependant prévu d'autres modifications vouées à faire diminuer les comportements toxiques.

Déjà, du côté des célébrations, il a été décidé de retirer les gestes Chute et OK, visiblement trop utilisés par les trolls. Pour la dernière, c'est sa connotation raciste qui pourrait avoir fait débat, comme ce fut déjà le cas dans Call of Duty: Modern Warfare. Mais de manière globale, EA Sports veut éviter que les joueurs ne s'agacent en jouant à FIFA 21 en ligne. C'est pourquoi il a aussi été décidé de réduire le temps alloué aux phases arrêtées : vous aurez désormais 10 secondes pour le coup d'envoi, 12 s pour une touche, 15 s pour un dégagement, un corner ou un penalty, et 20 s pour un coup franc.

De même, en réseau, plusieurs animations seront retirées automatiquement, comme le retour au centre du terrain après avoir marqué ou la marche jusqu'à la balle en touche et la mise en place du ballon avec un dégagement, tandis que la durée même des célébrations sera raccourcie. Ajoutez cela un travail fait pour que la fin d'une mi-temps soit sifflée de manière plus logique au terme du temps additionnel, et des collisions retirées avec les mains, les avant-bras et les épaules pour éviter les contacts involontaires, et vous obtenez de belles initiatives qui devraient ravir la communauté.

« La communauté nous a dit qu'il y avait des comportements toxiques dans le jeu et nous voulions nous assurer de les supprimer", a déclaré le producteur du gameplay Sam Rivera à Eurogamer. « Nous avons donc supprimé certaines des célébrations que les gens pensaient n'être pas la meilleure idée à avoir dans le match. Le rythme est plus dense, ce qui consiste à essayer de vous faire continuer à jouer la plupart du temps au lieu d'attendre. Dans l'ensemble, l'intention est simplement de vous faire continuer à jouer au lieu de faire d'autres choses qui ne sont peut-être pas nécessaires dans le jeu. »

La date de sortie de FIFA 21, c'est pour le 9 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch, trois jours plus tôt si vous achetez une édition spéciale, et plus tard sur PS5, Xbox Series X et Stadia.