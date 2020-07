Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, l'emote OK, associé au suprématisme blanc, retirée sans prévenir

Parmi les éléments de personnalisation à débloquer dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, il y a des emotes permettant de réaliser différents gestes. Ils n'ont aucune incidence sur le gameplay, mais permettent de communiquer avec ses coéquipiers ou moquer ses adversaires via une touche dédiée. Parmi ces gestes, il y avait le symbole OK fait avec la main droite, très souvent utilisé par les militaires pour signifier que tout va bien.

Problème, les suprématistes blancs des États-Unis se sont amusés à détourner ce rond fait avec le pouce et l'index pour en faire un symbole de haine. L'extrême droite américaine a en effet transformé ce « OK » en « WP » une fois la main renversée, acronyme de White Power. C'est idiot, mais le geste a malgré tout été repris dans beaucoup de manifestations racistes ces dernières années à travers le pays. Et alors que le mouvement Black Lives Matter a pris une ampleur énorme et qu'Activision et Infinity Ward se sont engagés à durcir les règles contre le racisme dans leurs productions, ils en ont aussi profité pour retirer cette emote pouvant prêter à controverse.

Les développeurs l'ont fait en toute discrétion, sans mentionner ce retrait dans le dernier changelog ou sur les réseaux sociaux, mais la communauté a bien constaté son absence des jeux en ligne. Il n'est en effet pas impossible d'imaginer qu'une partie minime de la communauté ait pu utiliser ce symbole à des fins racistes, et pour éviter que les joueurs les plus toxiques n'aient cette mauvaise idée à l'avenir, il a donc été rendu indisponible. Cela ne devrait pas changer la vie des joueurs, même s'il reste regrettable qu'un geste pourtant si simple et ancré dans la culture militaire voire populaire ait désormais une signification si négative.

