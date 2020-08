FIFA 21 : dribbles fins, collisions naturelles et autres nouveautés du gameplay dans un trailer inédit

En attendant que la nouvelle génération de consoles mette un coup de jeune aux graphismes de la série, FIFA 21 va amener de nombreuses améliorations aux épisodes de la génération actuelle. Elles concerneront le Mode Carrière, VOLTA Football, FIFA Ultimate Team et bien évidemment le gameplay.

En haute définition

Le gros point qu'a fait Electronic Arts sur les nouveautés du jeu il y a quelques jours nous a permis d'en apprendre plus sur la jouabilité de cet épisode, mais voilà désormais qu'une bande-annonce nous montre tout cela en mouvement. Nous pouvons donc en apprendre plus sur ce qui changera pour les dribbles fins, les courses créatives, le sens du placement des joueurs, les collisions naturelles et les fondamentaux du football.

Et si vous êtes un vrai technicien et n'avez pas peur de l'anglais, le dernier Pitch Notes rentre dans le détail sur les modifications apportées au gameplay.

????Soyez récompensé pour votre créativité & contrôle avec les nouveautés du Gameplay le plus intelligent sur FIFA à date ????⚽!



Plus d'infos ➡️ https://t.co/mitulw9ys0#FIFA21 #WinAsOne pic.twitter.com/Wn4ZIVCPLT — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) August 4, 2020

Avec les sous-titres français

La date de sortie de FIFA 21, c'est pour le 9 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch, trois jours plus tôt si vous achetez une édition spéciale, et plus tard sur PS5, Xbox Series X et Stadia.

