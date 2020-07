FIFA 21 : trailer avec la célébration d'Haaland et liste des nouveautés pour le gameplay, FUT, la Carrière et VOLTA Football !

L'actualité s'accélère enfin pour FIFA 21, qui pour le moment ne nous a vraiment montré que quelques images et un teaser de ses versions PS5 et Xbox Series X. Nous savons depuis hier que Kylian Mbappé sera la cover star sur les jaquettes des trois éditions, déjà disponibles en précommande chez Amazon.

Et comme prévu, place maintenant à la première véritable bande-annonce de ce FIFA 21, avec des séquences utilisant le moteur de jeu des versions actuelles. En revanche, il n'y en a pas beaucoup, la séquence préférant se concentrer sur les ambassadeurs que sont Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold, João Félix et Erling Braut Haaland. D'ailleurs, plusieurs nouvelles célébrations, dont la célèbre pose zen du norvégien, sont visibles dans le trailer. Pour le concret, il faut se rendre sur le site officiel, qui nous en apprend plus sur les nouveautés in-game.

Côté jouabilité, vous pourrez profiter de dribbles fins, de placements personnalisés revisités, de courses créatives et même d'un mode Compétiteur rendant l'IA plus technique, et à priori plus dur à appréhender que les difficultés Légendaire et Ultime. En Carrière, il y aura une nouvelle simulation interactive des matchs, un système de développement approfondi, une aptitude appelée Tranchant qui fera qu'un joueur sera plus ou moins décisif dans les moments importants, un nouveau système de gestion des activités ou encore d'une IA optimisée.

Dans FIFA Ultimate Team, le mode Coop FUT vous invitera à partager des défis et des récompenses avec un ami, et vous pourrez conserver votre progression lors de l'upgrade next-gen. Si vous aimez les Icônes, Éric Cantona en personne sera de la partie ! Il y aura des parties avec trois autres joueurs de notre côté, la jouabilité a été repensée, de nouveaux stades seront introduits et les Clashs à l'Honneur serviront à débloquer des stars et des récompenses. Tout cela est détaillé plus largement ci-dessous.

JOUABILITÉ Créez-vous plus d’occasions de but que jamais avec les tout nouveaux systèmes offensifs dynamiques mis au service de la jouabilité FIFA la plus intelligente à ce jour. Mystifiez les défenseurs avec le nouveau système de Dribbles fins. La rapidité du jeu de jambes permet d’avoir une plus grande maîtrise et une meilleure réactivité balle au pied afin de vous créer des espaces lors des un-contre-un. Grâce à de nouveaux gestes techniques comme le grand pont et les feintes de râteaux, vous pouvez donner le tournis à vos adversaires. La nouvelle Personnalisation du placement souligne l’importance de la prise de conscience du placement. Les attaquants de classe internationale temporiseront dans leurs appels de balle pour s’aligner sur le dernier défenseur afin d’éviter d’être hors-jeu, les meneurs de jeu chercheront à exploiter les espaces entre les lignes alors que les meilleurs défenseurs tenteront de couper les trajectoires de passes pour gêner la construction du jeu adverse. Les Courses créatives vous offrent de nouvelles options pour influencer le comportement de votre équipe sans le ballon, révolutionnant ainsi la construction offensive dans FIFA 21 pour vous offrir une plus grande diversité face à la défense adverse. Dans FIFA 21, les moments clés d’un match, comme les combats acharnés dans la surface, la lutte pour la possession du ballon au milieu de terrain ou encore les duels offensifs, vous paraîtront encore plus fluides avec des comportements plus naturels dans la conquête du ballon. S’appuyant sur les commentaires de la Communauté, la refonte des Fondamentaux du football dans FIFA rehausse le niveau de jeu sur tout le terrain, avec un meilleur contrôle des têtes, des tacles plus équilibrés, des passes plus intelligentes et une réactivité accrue qui vous permet d’avoir plus de contrôle avec et sans le ballon. Calqué sur le style de jeu des meilleurs joueurs de FIFA au monde, le mode Compétiteur offre une plus grande maîtrise à votre adversaire dans les gestes techniques, les types de dribbles et la tactique afin de vous proposer un niveau de jeu plus relevé et digne des difficultés Légendaire et Ultime. MODE CARRIÈRE Les innovations renforceront la richesse et la profondeur des matchs, des transferts et de l’entraînement afin de vous donner encore plus de maîtrise pour faire triompher votre équipe. Découvrez une nouvelle façon de vivre votre saison avec la nouvelle Simulation interactive des matchs. Entrez sur le terrain à n’importe quel moment pour influer sur le cours du match ou intervenez simplement dans les moments forts comme sur les pénaltys et les coups francs pour changer l’issue d’une rencontre. Suivez le cours des matchs et procédez à des changements directement depuis la simulation en fonction des stats de la rencontre, des performances de vos joueurs et de leur condition physique. Gérez la progression de vos joueurs dans les moindres détails avec un Système de développement revisité. Convertissez un arrière droit en ailier droit ou des milieux défensifs en arrières centraux, comblez les vides dans votre équipe et gérez l’évolution des aptitudes de vos joueurs pendant l’entraînement pour faire évoluer votre effectif. Allez encore plus loin dans la gestion des performances de votre équipe avec le Tranchant, une nouvelle aptitude qui indique le potentiel de vos joueurs en termes de performances dans les moments clés d’une rencontre. Renforcez le tranchant de vos joueurs grâce au nouveau Système d’entraînement actif qui vous donne la possibilité de définir des séances d’entraînement collectives pour améliorer l’efficacité de vos attaquants ou la qualité des tacles de vos défenseurs. Planifiez l’entraînement de votre équipe avec un nouveau Système de gestion des activités. Fixez les jours d’entraînement et de repos dans la semaine pour trouver le juste équilibre entre le tranchant, le moral et la forme de vos joueurs et pour garder une équipe toujours compétitive. Grâce à l’Amélioration de l’IA de l’adversaire, les joueurs adverses abordent chaque match plus intelligemment, à la fois en défense et en attaque. Grâce à de nouveaux systèmes, l’IA se montre plus performante dans sa prise de décision pour le marquage, les tacles, les passes et les dribbles pour vous proposer plus de résistance dans les matchs et rendre chaque rencontre unique. Le mode Carrière de FIFA 21 améliore le réalisme des transferts en offrant aux utilisateurs et aux équipes contrôlées par l’IA de nouvelles façons de recruter des joueurs. Effectuez des demandes de prêt ou de transfert avec des clauses facultatives ou obligatoires pour attirer de nouveaux talents dans votre équipe, et répondez aux propositions d’échanges effectuées par l’IA. Vous verrez, le marché des transferts n’aura plus de secrets pour vous. Personnalisez votre mode Carrière avec de nouvelles options de configuration. Apportez encore plus d’authenticité aux négociations commerciales avec l’option des Transferts réalistes ou renforcez votre budget de départ pour la création de votre équipe avec le Coup de pouce financier. FIFA 21 ULTIMATE TEAM Découvrez de nouvelles façons de jouer au mode de jeu le plus populaire de FIFA en créant votre équipe de rêve avec des joueurs anciens et actuels dans FIFA 21 Ultimate Team. Coop FUT vous permet de faire équipe avec un ami et de remporter des récompenses. Joignez vos forces dans Division Rivals et Clashs d’équipes pour progresser chaque semaine et tenter de remplir de nouveaux objectifs Coop qui récompensent le sens du collectif au-delà de la simple victoire. Rendez votre club FUT unique avec de nouvelles options de personnalisation de l’apparence de votre équipe, à la fois sur le terrain et dans les tribunes. Un Club FUT - Si vous passez aux consoles de nouvelle génération grâce au droit à la nouvelle version, vous pourrez transférer votre Club FUT de PlayStation 4 sur PlayStation 5 ou de Xbox One sur Xbox Series X, et inversement avec les marchés des transferts et les classements multiplateformes dans FUT 21. Les consoles sans lecteur de disques nécessitent une version numérique pour la mise à niveau. Certaines conditions et restrictions s'appliquent. Rendez-vous sur https://www.ea.com/fr-fr/games/fifa/fifa-21/news/dual-entitlement-terms-and-conditions pour plus de détails. VOLTA FOOTBALL Plongez au cœur du football de rue avec vos amis et flambez dans des cages ou sur des terrains disséminés partout sur la planète et évoluez dans différents types de terrains réduits. Découvrez un football de rue plus social avec les ÉQUIPES VOLTA, une nouvelle façon de jouer en collaboration avec trois amis ou avec d’autres membres de la Communauté VOLTA FOOTBALL, et gagnez ensemble dans des 5 contre 5 en ligne et en mode coopératif. Jouez sur un nouveau rythme de jeu, avec une intelligence de déplacements accrue et des duels plus gratifiants que jamais avec la nouvelle jouabilité. Personnalisez votre avatar masculin ou féminin avec de nouveaux vêtements de clubs de football professionnels, de collectifs de football de rue et de collections conçues par des célébrités. Recrutez les plus grands noms du football, et d’autres univers, pour votre ÉQUIPE VOLTA dans le tout nouveau mode CLASHS À L’HONNEUR. Affrontez des stars contrôlées par l’IA ainsi que des équipes de la Communauté VOLTA FOOTBALL pour tenter de marquer des points et d’obtenir des récompenses. Rejoignez l’ambiance festive d’un terrain dans le centre de São Paulo, jouez sur le bitume des rues de Milan ou flambez sous un dôme géodésique dernier cri à Dubaï en faisant étalage de votre classe dans cinq environnements totalement nouveaux.

La date de sortie de FIFA 21, c'est pour le 9 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch, trois jours plus tôt si vous achetez une édition spéciale, et plus tard sur PS5, Xbox Series X et Stadia.