FIFA 21 : beaucoup de détails et un peu de gameplay dans le trailer de lancement des versions PS5 et Xbox Series X et S

C'est depuis ce 4 décembre que FIFA 21 est disponible sur PS5 et Xbox Series X et S, dans une édition améliorée qui ajoute plein de nouveautés sur le plan technique et graphique. L'ambiance et le réalisme sont plus poussés que jamais, et c'est ce que nous montre Electronic Arts dans une bande-annonce de lancement.



Le trailer se rapproche de la cinématique d'introduction dévoilée la semaine passée, avec des images de synthèse à la précision parfois assez déroutantes. Pour démontrer le « passage à la vitesse supérieure » qu'il nous vante, EA n'a pas hésité à dégainer les grosses ficelles, avec les ambassadeurs Mbappé, Haaland, João Félix et Alexander-Arnold qui utilisent leurs super-pouvoirs de footballeurs. Et nous avons même droit à un peu de gameplay, ce qui n'est pas de trop au vu du peu d'images montrées avant le lancement.

Le Dual Entitlement permet pour rappel de débloquer gratuitement les versions next-gen si vous avez le jeu sur PS4 ou Xbox One, d'ici la sortie de FIFA 22. Vous pouvez donc sereinement acheter FIFA 21, vendu à partir de 44,49 € sur Amazon.fr, et profiter de la mise à niveau à l'achat d'une nouvelle console.

