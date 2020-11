FIFA 21 : DualSense, Big Goal Moments, Off-Ball Humanization et plus encore, les nouveautés next-gen enfin détaillées

Cela fait des mois qu'Electronic Arts nous promet une version next-gen de FIFA 21, et pourtant, à part de rares visuels assez épatants, nous ne savions pas ce que le jeu aurait de plus sur PS5 et Xbox Series X et S. À quelques jours du lancement de ces éditions améliorées, l'éditeur lève enfin le voile sur ce qu'elles apportent dans un billet sur le PlayStation Blog.

Après un encart sur l'utilisation de la DualSense et de ses fonctionnalités comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives, et le fait que la PlayStation 5 mettra à contribution ses Cartes d’Activités pour rejoindre une partie en quelques secondes, nous en apprenons plus sur les nouveautés techniques. La lumière sera améliorée grâce au Rendu LiveLight, qui rendra les terrains et les joueurs plus réalistes, tandis que la caméra optionnelle GameCam EA SPORTS se rapprochera du dynamisme des retransmissions télévisées. Le PreMatch Live ajoutera des cinématiques d'avant-match pour renforcer l'immersion, et les Big Goal Moments rendront les buts importants plus mémorables. Le réalisme des mouvements sera enfin optimisé grâce aux Responsive Multi-Touch Animations et à l'Off-Ball Humanization.

Passez au niveau supérieur

L’une des choses que nous avons le plus hâte de vous faire découvrir, c’est la nouvelle manette sans fil DualSense PlayStation 5.

Que vous tentiez un contre de dernière minute pour éviter un but ou que vous en tiriez un droit dans le poteau hors de la surface de tir, la manette sans fil DualSense et son retour haptique réagissent à ce qui se passe sur le terrain. Avec plus de contrôle à la fois sur l’intensité et l’emplacement du retour haptique, vous pourrez désormais ressentir des choses comme un puissant tir du pied gauche, avec des vibrations dans la partie gauche de la manette, ou un retour plus intense lors de tacles frontaux que lorsque les joueurs se bousculent dans un coin ou lors de coups francs.

Les gâchettes adaptatives de la manette sans fil DualSense nous permettent d’augmenter la résistance de la gâchette à mesure que l’endurance s’épuise, ce qui veut dire que vous pourrez ressentir les effets de la fatigue des joueurs tout au long du match. Ceci est uniquement disponible sur PS5 et nous sommes impatients de vous voir apprécier les nouveautés que la manette sans fil DualSense apporte à FIFA 21. Elle vous immergera dans l’intensité d’un match d’une manière jusque-là impossible.

Également en exclusivité pour les joueurs PS5, voici les Cartes d’Activités, qui vous permettront de plonger dans votre mode préféré directement depuis l’écran d’accueil de la console PlayStation 5. Ceci combiné avec les temps de chargement fulgurants issus de la puissance de la PS5, vous serez en mesure de commencer vos matchs plus rapidement que jamais. Nous avons mesuré moins de deux secondes entre le menu de pré-jeu et un match Coup d’envoi. Désolé pour vous, les fans des arènes d’entraînement !

Niveau visuel supérieur

Plus de puissance veut également dire que nous pouvons faire un bond de géant dans la qualité visuelle pour améliorer encore le rendu des joueurs et des stades.

Un nouveau système de lumière différée, nommé Rendu LiveLight, crée des environnements de football ultra réalistes. Vous pourrez admirer des reproductions époustouflantes des plus grands stades du monde, comme Anfield ou le Parc des Princes, qui les rendront encore plus vivants qu’avant.

Le Rendu LiveLight se combine également à une technologie de flexion musculaire et de rendu des cheveux à l’unité, le tout afin d’immerger le joueur dans un niveau de détail encore plus poussé et de lui offrir nos reproductions les plus détaillées jusqu’ici des plus grandes stars, comme Kylian Mbappé et Trent Alexander-Arnold !

Une nouvelle caméra de gameplay vous offrira aussi une tout autre perspective sur ces points. La GameCam EA SPORTS s’inspire de l’apparence et du ressenti des plus grandes retransmissions de football, et c’est ce qui fera toute la différence dans ce jeu. Nous avons hâte que vous le testiez.

Atmosphère de niveau supérieur

À nous aussi, ça nous manque d’être dans un stade à encourager notre équipe et nos joueurs préférés. Nous connaissons bien les scènes d’effervescence et les bruits produits par une foule de supporters et tout ce qui donne vie au football.

Dans FIFA 21, nous reconstituons le spectacle du football dans toute sa grandeur pour recréer les incroyables émotions que la foule peut procurer.

Premièrement, le PreMatch Live (live d’avant-match) ajoute une série de nouvelles cinématiques pour accroître l’immersion dans le match. Vous verrez les spectateurs affluer aux guichets et bien plus encore pour poser le décor de match le plus authentique que nous avons été capables de créer jusqu’ici.

Deuxièmement, nous sommes désormais en mesure de recréer les scènes incroyables qui accompagnent un but gagnant dans l’UEFA Champions League ou bien un but d’égalité lors d’une relégation ou d’un sauvetage. De nouveaux Big Goal Moments (instants de buts grandioses) signifie que vous pourrez voir le public en délire dans les gradins et la joie sur le terrain après les buts décisifs.

Mouvements de niveau supérieur

FIFA 21 sur PS5 nous a également permis de créer les mouvements et les comportements les plus naturels de la franchise.

Les Responsive Multi-Touch Animations (animations multi-touches réactives) permettent un tout autre niveau de réalisme, améliorant la qualité visuelle et la réactivité des animations liées au ballon, ce qui vous offre plus d’agilité et de contrôle sur le ballon que jamais avec plus de 700 nouvelles combinaisons d’animations.

Nous sommes même capables de rendre les actions des joueurs encore plus réalistes que dans nos précédents titres EA SPORTS FIFA grâce à l’Off-Ball Humanization (humanisation hors ballon). Les joueurs adopteront des comportements plus humains : ils essuieront la sueur de leur visage, crieront pour qu’on leur fasse une passe et reprendront leur souffle après un sprint. C’est ce qui les rendra vraiment vivants dans FIFA 21 sur PS5.

Droit à la nouvelle version

Pour finir, nous sommes heureux de vous présenter le programme de mise à niveau Droit à la nouvelle version avec FIFA 21 sur PlayStation. Ce qui veut dire que vous pourrez mettre à niveau votre copie de FIFA 21 depuis la PlayStation 4 vers la PlayStation 5 sans frais supplémentaires et n’importe quand à partir du 4 décembre jusqu’à la sortie de FIFA 22 ! Vous pourrez également transférer les progrès que vous avez réalisés dans FIFA Ultimate Team et VOLTA FOOTBALL : ainsi, vous pourrez continuer à former votre équipe de rêve et à l’emmener sur le terrain quand vous passerez sur PS5.

Entre le bond dans la qualité des graphismes et la vitesse de lancement des matchs, nous attendons la sortie de FIFA 21 sur PS5 avec impatience et nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu de quelques-unes des fonctionnalités qui feront de chaque match un moment unique et encore plus réel.