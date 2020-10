FIFA 21 : la date de sortie sur PS5 et Xbox Series X officialisée

Nous ne connaissons pas encore tous les avantages des versions next-gen de FIFA 21, si ce n'est qu'elle jouira de « temps de chargements plus rapides, éclairages et rendus affinés, et animations plus réalistes que jamais ». Electronic Arts a néanmoins une bonne nouvelle pour nous. La date de sortie du jeu de football vient d'être confirmée pour le 4 décembre 2020 sur PS5 et Xbox Series X !

Le jeu est pour rappel compatible avec le Dual Entitlement, qui permettra de débloquer gratuitement une version PS5 si vous avez le jeu sur PS4, et Xbox Series X et S si vous avez le jeu sur Xbox One. Attention en revanche : si vous avez un exemplaire physique sur la génération actuelle, il devra être inséré dans la console next-gen pour être utilisé, et vous ne pourrez donc pas jouir de l'offre sur une PS5 Digital Edition. Côté sauvegarde, seule la progression en FIFA Ultimate Team et Volta Football sera conservée, et pas en Carrière ou autre. Tous les détails sur ce sujet sont lisibles sur le site officiel.

Si vous rentrez dans les bonnes cases, vous pouvez donc déjà acheter FIFA 21 sur PS4 ou Xbox One, actuellement vendu à 52,99 € par Amazon.fr.

