FIFA 21 : date et heure pour le premier vrai trailer, soyez prêts

De FIFA 21, nous n'avons pour le moment vraiment vu qu'un teaser pour les versions next-gen faisant l'éloge des possibilités graphiques offertes par la PS5 et la Xbox Series X. En revanche, côté modes de jeu et gameplay, tout doit encore être dévoilé, y compris pour les éditions sur consoles actuelles.

Le grand déballage est prévu pour août, mais une première bande-annonce sera finalement présentée dès ce mois de juillet. C'est plus précisément ce jeudi 23 juillet à 17h00 que nous découvrirons le trailer de ce FIFA 21, via la diffusion YouTube Premiere ci-dessus. Nous savons tout juste que la séquence durera 2 minutes et 21 secondes, mais son contenu est encore secret. Vu le timing, il ne sera pas étonnant que la vidéo se concentre sur les versions pour la génération actuelle.

En attendant, FIFA 21 peut d'ores et déjà être précommandé à partir de 69,99 € chez Amazon, la date de sortie étant pour rappel fixée au 9 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Lire aussi : FIFA 21 : aucune vraie nouveauté prévue pour l'Édition Essentielle sur Switch