FIFA 21 : un mois de révélation pour le gameplay, la Carrière, Volta Football et FUT

Electronic Arts a profité de l'EA Play Live pour révéler FIFA 21 avec une bande-annonce faisant plus office de teaser qu'autre chose. C'était surtout l'occasion pour l'éditeur de faire un point sur le Dual Entitlement permettant de transformer ses versions PS4/Xbox One en éditions PS5/Xbox Series à leur sortie.

Nous n'avons cependant pas appris grand-chose sur les fonctionnalités et nouveautés de cette itération. Alors à quand les vraies informations ? À en croire un calendrier dévoilé par EA, il faudra visiblement attendre encore deux mois pour en apprendre plus sur les versions PC, PS4 et Xbox One. Des détails sur les innovations du gameplay, le mode Carrière, FIFA Ultimate Team, les Clubs Pro et Volta Football, qui fera donc son retour après son introduction l'année passée, sont prévus pour août prochain.

Ce n'est pas impossible que quelques annonces soient faites d'ici là, comme celle de là ou les stars figurant sur la jaquette, mais ne vous attendez pas à du neuf pour tout de suite. La date de sortie de FIFA 20 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, c'est pour le 9 octobre prochain, avec une version Stadia pour cet hiver et des éditions PS5 et Xbox Series X le moment venu.

