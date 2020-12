FIFA 21 : comparaison des graphismes et du gameplay des versions PS5 et PS4, que vaut la next-gen ?

Electronic Arts était resté étrangement muet à l'idée de montrer du gameplay des versions next-gen de FIFA 21 avant leur sortie. Nous avions certes eu droit à de courts extraits mettant notamment en avant la mise en scène et les graphismes modernisés, mais pas suffisamment pour juger les évolutions apportées par ces nouvelles moutures.

Le jeu est paru ce 4 décembre 2020 sur PS5 et Xbox Series X/S, alors les vidéos ont plu sur les réseaux sociaux depuis. Rassurez-vous, il n'y a pas anguille sous roche, ces éditions next-gen sont pleinement fonctionnelles et apportent bien les nouveautés techniques et esthétiques promises. Plusieurs comparaisons nous permettent d'ailleurs déjà d'apprécier l'amélioration des lumières en général, de la modélisation des cheveux et barbes, ou des saynettes pré-enregistrées. Pour le gameplay pur, l'éloignement de la caméra fait que les optimisations sont moins impressionnantes, mais les fans dotés d'écrans dernière génération devraient savoir apprécier ces différences. Alors, convaincus ?

Le Dual Entitlement permet pour rappel de débloquer gratuitement les versions next-gen si vous avez le jeu sur PS4 ou Xbox One, d'ici la sortie de FIFA 22. Vous pouvez donc sereinement acheter FIFA 21, vendu à partir de 44,49 € sur Amazon.fr, et profiter de la mise à niveau à l'achat d'une nouvelle console.

