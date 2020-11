FIFA 21 : une cinématique en 4K et des extraits de gameplay pour les versions PS5 et Xbox Series X et S

Les visuels de FIFA 21 en version next-gen sont encore étonnamment rares malgré l'imminence de la sortie du portage. C'est le 4 décembre que le jeu de football débarquera sur PS5 et Xbox Series X et S, avec des innovations sur les plans techniques et de la mise en scène, pour toujours plus d'immersion.

Electronic Arts nous montre un peu plus les qualités de ces éditions améliorées ce week-end avec la diffusion d'une cinématique en 4K. Il s'agit tout simplement de la séquence d'ouverture du jeu, qui nous montre un avant-match entre le Paris Saint-Germain et le Liverpool FC avec une mise en avant particulière des ambassadeurs Kylian Mbappé et Trent Alexander-Arnold. Certes, la réalisation et les graphismes sont ici certainement supérieurs à ce que nous aurons en jeu, mais cela a le mérite de mettre dans l'ambiance.

Sinon, l'éditeur a aussi dévoilé cette semaine deux petits extraits de gameplay dédiés des nouveautés des versions next-gen, à savoir les Big Goal Moments et les temps de chargement ultra-rapides. FIFA 21 est disponible à partir de 44,99 € sur Amazon.fr, et permet une upgrade next-gen gratuite jusqu'à la sortie de FIFA 22.

