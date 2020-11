FIFA 21 : pourquoi les nouveautés PS5/Xbox Series X et S ne seront pas sur PC ? EA s'explique

C'est le que 4 décembre que FIFA 21 sortira officiellement sur PS5 et Xbox Series X et S, avec un Dual Entitlement qui vous permet de récupérer gratuitement une version next-gen d'ici le lancement de FIFA 22 si vous avez un exemplaire PS4 ou Xbox One. Et elles apporteront plusieurs choses intéressantes sur la forme de l'expérience, avec des graphismes, une ambiance et une mise en scène améliorés pour toujours plus de réalisme.

Les nouveautés next-gen ont été officialisées cette semaine, et ont fait saliver les fans de la série. Mais certains joueurs PC se sont tout de même demandé pourquoi ces innovations n'arriveront pas sur ordinateurs personnels, quand bien des machines seraient capables de les faire tourner. Eurogamer a posé la question à Aaron McHardy lors d'un évènement presse il y a quelques jours, et la réponse du producteur exécutif va faire grincer des dents.

Quand nous avons regardé sur quelle génération faire tourner le jeu PC, nous nous sommes tournés vers nos fans et quelles possibilités ils avaient avec le matériel dont ils disposaient. Et nous avons ces informations pour comprendre quelle est la puissance des PC dans le monde. Quand nous avons regardé cela, afin de faire tourner le jeu de cinquième génération (NDLR : la version next-gen), notre spécification minimale aurait été à un niveau qui aurait laissé beaucoup de gens incapables de jouer au jeu. Nous avons donc fait le choix de conserver la version PC du jeu sur la quatrième génération de FIFA afin que nous puissions ouvrir nos portes et être inclusif pour tous ceux qui veulent jouer à FIFA.

En clair, une bonne partie des joueurs PC n'auraient pas eu la puissance suffisante pour faire tourner les versions PS5 et Xbox Series X | S si cette mouture était imposée. Il a donc été décidé de conserver la technique des PS4/Xbox One pour ne pas délaisser un pan de la communauté, au détriment des détenteurs de grosses bécanes. Alors que la version PC avait déjà mis un peu de temps à s'aligner sur les versions PS4 et Xbox One lors du précédent changement de génération de consoles, allons-nous repartir sur de telles disparités pour les prochaines itérations ? FIFA 22 sera-t-il lui au moins calqué sur les moutures PS5 et Xbox Series X et S ? Affaire à suivre... D'ici là, FIFA 21 est disponible pour 44,99 € sur Amazon.fr.

