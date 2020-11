FIFA 21 lance Temps de jeu FIFA, une fonctionnalité pour limiter ses parties et dépenses

FIFA Ultimate Team est progressivement devenu le mode incontournable de la saga de jeux de football. Il nous invite à nous affronter en ligne avec des joueurs obtenus au hasard dans des packs achetés contre de la monnaie réelle ou virtuelle. Le concept est malheureusement jugé pay-to-win par beaucoup, avoir de bons footballeurs demandant souvent d'investir un paquet d'argent : cela n'empêche pas certains de se lâcher, car durant l'année fiscale 2020, tous jeux de sport confondus, Ultimate Team a rapporté 1,49 milliard de dollars à EA.

De nombreux joueurs sujets à l'addiction se sont ainsi plaints de cette mécanique, de la mise en avant des ouvertures de pack grisantes rappelant les casinos à la faciliter de dépenser de la monnaie réelle. Plusieurs plaintes ont d'ailleurs été déposées en France contre Electronic Arts pour son rapprochement avec un jeu d'argent, par des joueurs ayant souvent investi plusieurs milliers d'euros dans ce produit numérique.

Plutôt que d'attendre l'éventuelle sentence, EA va désormais accompagner les joueurs qui le désirent avec une nouvelle fonctionnalité implantée dans FIFA 21, ce 12 novembre sur PC et depuis le 17 sur PS4 et Xbox One : Temps de jeu FIFA. Concrètement, il s'agit d'un outil pour nous faire suivre notre temps en jeu, notre nombre de matchs, nos dépenses de Points FIFA et nos ouvertures de Packs FUT, avec la possibilité de fixer des limitations pour ceux qui le désirent.

TEMPS DE JEU FIFA

Temps de jeu FIFA vous permet de comprendre et de maîtriser votre pratique du jeu. Obtenez un aperçu du temps que vous passez dans FIFA 21, du nombre de matchs que vous disputez dans tous les modes de jeu de FIFA 21, des Points FIFA que vous achetez, du nombre de packs FUT que vous ouvrez, et fixez-vous des limites pour respecter vos objectifs. ACTIVATION DE TEMPS DE JEU FIFA

Activez Temps de jeu FIFA à partir du panneau Paramètres en ligne dans l’onglet Personnaliser du menu principal de FIFA. Puis accédez au panneau Temps de jeu des Paramètres FIFA en ligne dans le menu principal, dans le menu Plus de FUT , ou dans le menu Plus de VOLTA FOOTBALL pour en savoir plus sur votre objectif dans FIFA et pour définir vos limites hebdomadaires. Vous pouvez également activer Temps de jeu FIFA à partir des applications FIFA 21 Companion et Web. FIXER DES LIMITES

Gérez votre temps de jeu FIFA en définissant des limites pour le nombre de matchs disputés, le nombre de packs que vous ouvrez et le nombre de Points FIFA que vous achetez dans la boutique du jeu. Modifiez vos limites pour chacun de ces paramètres dans le menu Temps de jeu et recevez des rappels quand vous atteignez les limites que vous avez définies. COMPRENDRE VOTRE TEMPS DE JEU DANS FIFA

Comprenez votre Temps de jeu dans FIFA et fixez des limites concernant votre pratique de FIFA 21. TEMPS DE JEU FIFA DANS LES APPS FIFA 21 WEB ET COMPANION

Consultez vos objectifs où que vous soyez à partir du menu Temps de jeu dans les applications FIFA 21 Companion et Web, et définissez des limites hebdomadaires de packs ouverts et de Points FIFA achetés.

Une FAQ un peu plus complète est également disponible sur le site officiel. Cette fonctionnalité devrait donc permettre à des joueurs de gérer leurs excès, que ce soit en termes de temps de jeu excessif ou de dépenses trop importantes. La limite est bien évidemment que les barrières sont fixées par les utilisateurs eux-mêmes, qui pourront toujours la lever pour une partie de plus ou un Pack de plus, ouvrant la porte à une nouvelle rechute.

La fonctionnalité sera disponible sur les versions PS5 et Xbox Series X et S dès leur lancement du 4 décembre. FIFA 21 est actuellement proposé à partir de 45,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : FIFA 21 : mode Co-Op, Stade FUT personnalisable, nouvelles Icônes... les nouveautés du mode FIFA Ultimate Team en un trailer