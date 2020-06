FIFA 21 : la version PC calquée sur celles PS4 et Xbox One, EA fait des économies

Electronic Arts a, sans surprise, dévoilé FIFA 21 la semaine dernière, lors de l'EA Play Live 2020. Un nouvel opus de sa célèbre franchise qui compte notamment proposer un tas de fonctionnalités techniques liées aux consoles next-gen, les joueurs PC étaient donc en droit d'en attendre beaucoup, mais ça ne sera pas le cas.

Dans la FAQ de FIFA 21 sur le site officiel du jeu de football, EA Games stipule en effet :

Sur PC, FIFA 21 sera la même version que celle qui sera publiée sur PlayStation 4 et Xbox One. Nous donnerons davantage d'informations dans les prochaines semaines.

Tout ce que nous avons vu pour le moment de FIFA 21 sera donc sur PS5 et Xbox Series X, et visiblement, les atouts comme les temps de chargement réduits, l'éclairage et le rendu différés, les animations détaillées ou encore la météo ultra réaliste ne seront pas présents dans la version PC de FIFA 21, de quoi décevoir les joueurs... Mais c'est toujours mieux que la version Switch, qui ne sera qu'une mise à jour de FIFA 20 (déjà mis à jour à partir de FIFA 19).

Pour rappel, la date de sortie de FIFA 21 est fixée au 9 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, les versions PS5, Xbox Series X et Stadia arriveront plus tard. EA Games reparlera longuement de ce nouvel opus en août prochain, d'ici là, le titre est déjà disponible en précommande à la Fnac contre 69,99 €.