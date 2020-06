PS5 et Xbox Series X : Electronic Arts utilisera les caractéristiques des consoles pour FIFA 21 et Madden 21

D'ici quelques mois, les nouvelles consoles de Sony Interactive Entertainment et de Microsoft, à savoir la PS5 et la Xbox Series X, s'inviteront dans les rayons du monde entier. Electronic Arts veut proposer aux joueurs de nouvelles expériences de jeu, et exploitera certaines fonctionnalités des machines pour FIFA 21 et Madden 21.

Manette, temps de chargement, graphismes... Tout y passe !

Ressentez le jeu - Des manettes à retour haptique Vivez chaque tir, chaque passe, chaque interception, chaque tacle et chaque coup comme si vous y étiez grâce au dispositif haptique des manettes. La nouvelle manette DualSense de la PlayStation 5 à retour haptique ultra sensible et ultra réactif enrichit l'expérience et permet à chacun de ressentir toute l’intensité d’un match. Plus vite sur le terrain - Des temps de chargement ultra rapides Les temps de chargement plus courts vous permettent d'entrer encore plus vite dans le match. Restez bien concentrés, car les environnements des stades se chargeront quasiment instantanément afin de pouvoir commencer vos rencontres au bout de quelques secondes. Plus de détails, partout, et un éclairage de niveau supérieur - Éclairage & rendu différés Grâce au nouveau système d’éclairage différé, les nouveaux environnements et les joueurs sont criants de vérité pour apporter encore plus de réalisme à tous les éléments des stades. Plus de détails pour reconnaître les meilleurs joueurs plus facilement - De nouvelles morphologies La technologie de la nouvelle génération offre une meilleure définition du physique des joueurs et l'éclairage dynamique accentue les détails tels que leur visage, leurs cheveux, leur équipement ou encore leur tenue. Les athlètes disposent ainsi d'un tout autre niveau de réalisme. Plongez complètement dans l'ambiance du stade - Des sons spatialisés Que ce soit en sortant des vestiaires par le tunnel à Atlanta ou au cœur des tribunes de Green Bay, frissonnez au rythme du stade grâce aux nouvelles technologies de spatialisation de Madden qui vous enveloppent dans une ambiance sonore totalement immersive. Ou le réalisme réinventé - Des déplacements axés sur les stats Les données liées aux vrais joueurs alimentent le moteur d'animation de Madden afin de rendre leurs déplacements plus fluides et réalistes lorsqu'ils accélèrent, sprintent ou changent de direction. Dans FIFA, la technologie d'animation détaillée rend les mouvements plus réalistes et accentue la réactivité des joueurs. L'émotion au cœur du jeu - Plus humains sans ballon Des joueurs qui remettent leurs protège-tibias en place à la 89e minute à ceux qui crient pour réclamer le ballon. Tout cela est possible avec une série de comportements qui rendent les joueurs plus humains que jamais dans un jeu vidéo, avec un niveau de détail permettant de ressentir toute l'émotion du football. Bravez les éléments - Une météo ultra réaliste Mère Nature prend vie comme jamais dans Madden. Grâce à un niveau de détails impressionnant, observez la pluie tomber sur les lignes de touche déjà trempées ou la neige froide de l'hiver s'accumuler sur le terrain. Le graphisme amélioré des conditions météo joue aussi sur la texture des maillots qui s'adapte aux conditions climatiques. It's in the game - Des matchs immersifs Grâce aux nouvelles réactions contextuelles des joueurs, des remplaçants et des fans, ressentez au plus près l'explosion de joie qui suit un but ou un touchdown décisif en fin de match. Quant aux cinématiques d’avant-match, elles vous plongent comme jamais dans l'ambiance visuelle et sonore du football professionnel.

Pour le coup, nous n'avons qu'une hâte, découvrir tout cela de nos yeux.