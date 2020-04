RUMEUR sur la Xbox Series S : le modèle low cost de la next-gen, Lockhart, déjà en test chez des employés

En appelant sa nouvelle génération de console tout simplement Xbox, suivi d'un nom de série, Microsoft s'est laissé le champ libre pour multiplier les machines à l'avenir. Pour le moment, seule la Xbox Series X a été dévoilée officiellement, mais d'anciennes rumeurs voulaient qu'un modèle nommé Lockhart (aucun rapport avec Tifa à priori) soit également dans les tuyaux. Eh bien, après plusieurs mois sans en entendre parler, voilà que Windows Central revient à la charge concernant les projets de la marque, à prendre tout de même avec des pincettes.

Tout d'abord, cet autre modèle de console next-gen, surnommé Xbox Series S par nos confrères, serait bien moins puissant que la Series X, mais plus abordable en compensation. En ce sens, elle ne disposerait « que » de 4 Téraflops contre 12 pour sa grande sœur, comme précédemment évoqué, et servirait à remplacer la Xbox One X, tout en permettant une expérience next-gen que cette dernière ne peut proposer. En quoi ? Il faudra repasser pour le savoir, mais le site émet l'hypothèse que cela pourrait être lié aux temps de chargement et pourquoi pas au ray tracing. D'ailleurs, certains employés auraient déjà ce modèle à leur domicile pour le tester en conditions réelles et apporter leur retour pour l'améliorer.

Enfin, pour ce qui nous intéresse, Xbox pourrait montrer plusieurs jeux next-gen en mai comme le veut la rumeur de ce début de semaine. Il faudra patienter encore un peu pour voir si tout cela est avéré.