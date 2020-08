RUMEUR sur la Xbox Series X : la date de sortie précise en fuite à cause de la manette blanche

Il fallait s'y attendre : en reculant l'annonce du prix et de la date de sortie de leurs consoles prévues pour la fin d'année, les constructeurs s'exposent à davantage de fuites qu'avec une communication contrôlée en amont. Une manette Robot White de la Xbox Series X a ainsi été découverte chez certains revendeurs il y a quelques jours, indiquant qu'une Xbox Series S est bien en préparation.

L'accessoire avait cependant d'autres secrets à révéler. Un informateur, qui veut rester anonyme, a confié à The Verge qu'il avait pu mettre la main sur un carton de manettes livré à Chicago. Sur ce carton figurerait un scellé orange indiquant « ne pas vendre ou afficher avant le 6 novembre 2020 », une méthode qui aurait déjà été utilisée pour d'autres produits Microsoft par le passé. Et si le 6 novembre 2020 était tout bonnement la date de la sortie de la Xbox Series X ?

Cela colle avec le calendrier officiel du constructeur, qui vient tout juste d'officialiser une disponibilité en novembre. En plus, c'est un vendredi, jour apprécié pour les sorties du monde du jeu vidéo, et cela éviterait de se coltiner un malchanceux vendredi 13 novembre qui, mine de rien, ne doit pas être porté dans le cœur de certains dirigeants et consommateurs les plus paraskevidékatriaphobes. De plus, parmi les chanceux à avoir pu mettre la main sur une manette, certains ont déjà pu faire marcher la garantie de leur produit sur le site de Microsoft, et celle-ci s'étend pour le moment jusqu'au au 5 novembre 2021, soit pile un an après la disponibilité supposée de la Xbox Series X.

Contacté par The Verge, Microsoft n'a pas souhaité commenté l'affaire ni même les raisons pour lesquelles des manettes en version commerciale ont pu se retrouver dans la nature avec trois mois d'avance. En attendant, la Xbox One S est disponible à partir de 299 € chez Amazon.