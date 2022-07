FIFA 23 : fini le Piemonte Calcio, le Juventus Football Club va récupérer son nom !

Electronic Arts a levé le voile sur FIFA 23 la semaine passée, avec un tour d'horizon des nouveautés de ce dernier épisode né du partenariat entre l'éditeur et la fédération de football. Il nous donnera plus de détails sur les ajouts prochainement, à commencer par un aperçu des fonctionnalités originales et l'HyperMotion 2 le 27 juillet, mais a une petite surprise à révéler avant cela.

Vous vous souvenez du contrat entre Konami et le Juventus Football Club qui avait amené EA à renommer l'équipe de Turin en Piemonte Calcio entre FIFA 20 et FIFA 22 ? Il est désormais terminé et la sélection va de nouveau s'appeler Juventus Football Club et récupérer ses maillots et logo officiels dans FIFA 23 ! L'Allianz Stadium sera également modélisé pour l'occasion. Ce retour va être célébré en fanfare, car l'ancien joueur du club Claudio Marchisio (qui commente la vidéo ci-dessus) pourra être débloqué en tant que Héros FUT et l'actuel membre de l'équipe Dušan Vlahović sera lui ambassadeur officiel.

David Jackson, VP of brand for EA SPORTS FIFA, indique : « Nous sommes excités de réaffirmer notre engagement profond au côté du football italien à travers ce partenariat exclusif avec la Juventus. Ce club phénoménal représente beaucoup pour nous et nos fans, et ce partenariat permettra à EA SPORTS de continuer à délivrer les expériences interactives de football les plus authentiques et les plus complètes dans FIFA 23 et au-delà. »

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer de la Juventus, ajoute : « Nous sommes fiers de faire notre retour au côté d'EA SPORTS. Cet accord avec EA SPORTS dépasse le concept du partenariat traditionnel. Ce projet commun vise à se tourner vers le futur, échanger avec une nouvelle génération, et prendre part aux nouvelles tendances dans les domaines de la culture urbaine et du lifestyle. Nous avons choisi EA SPORTS pour avancer plus loin, car ce partenaire partage notre vision et notre ambition. Nous sommes ravis d'effectuer ce parcours avec une marque qui possède de fortes valeurs autour de l'originalité, l'unicité, et l'innovation, autant que la Juventus. »