EA Sports FC 24 : le successeur de FIFA 23 lancé en vidéo avec un énorme récapitulatif

Electronic Arts n'a plus la licence FIFA, mais qu'importe, il vient de lancer EA Sports FC 24, et c'est globalement la même chose, le studio a en effet renégocié de son côté les licences des clubs, compétitions, stades et joueurs. Le jeu de sport est disponible sur ordinateurs et consoles, place à la bande-annonce de lancement :

Pour accompagner cette vidéo, les développeurs font un énorme point sur ce que propose EA Sports FC 24, en terme de contenu et de technologies :

Une authenticité sans égale dans EA SPORTS FC 24 est portée par un effectif de joueurs des plus grands clubs et championnats du monde entier, dont LALIGA EA SPORTS, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A, la CONMEBOL Libertadores, l'UEFA Champions League, l'UEFA Women's Champions League, la Barclays Women’s Super League, et bien plus encore.

Rejoignez le Club et obtenez le statut de Fondateur FC

Les fans qui joueront à EA SPORTS FC 24 avant le 1er novembre 2023 deviendront Fondateur FC et débloqueront des bénéfices dont des écrans de chargement exclusifs, des accessoires dans le jeu, ainsi que des objectifs et tâches exclusives dans Ultimate Team, dont une expérience Evolution Fondateur. Soyez prêts à débloquer ce que EA SPORTS FC possède à offrir avec une chance unique d'être présent au commencement et devenir un Fondateur FC.

Un trio de technologies propulse EA SPORTS FC 24

Pour son entrée dans une nouvelle ère pour les fans de football du monde entier, EA SPORTS FC 24 est propulsé par un trio de technologies qui sont assemblées pour créer une expérience authentique et réaliste. Apportant la plus grande amélioration dans le réalisme à ce jour, HyperMotionV traduit la fluidité du football réel en utilisant des données volumétriques de plus de 180 matches de haut niveau. Les Styles de Jeu optimisés par les données de la vie réelle de Opta et d'autres sources, apportent une dimension sans précédent aux athlètes, permettant de dépasser les notes générales pour mettre en avant les compétences sur le terrain qui rendent les joueurs spéciaux. L'amélioration du moteur Frostbite renforce les détails pour permettre à chaque moment dans le jeu de se rapprocher visuellement du football réel.

Ultimate Team apporte des talents extraordinaires, un choix sans précédent et des évolutions

Le football féminin débarque dans Ultimate Team - la plus grosse mise à jour de joueurs de haut niveau jamais ajoutée en une seule année - et introduit six nouveaux championnats et un monde de nouvelles opportunités de création d'équipe. Avec un réservoir de plus de 19 000 joueurs sous licence, il y a également de nouveaux ICÔNES, HÉROS, et des talents de premier plan à travers les hommes et les femmes à ajouter dans votre Club et constituer votre équipe.

Pour la toute première fois, les joueurs de votre club peuvent être améliorés avec les Évolutions Ultimate Team - une toute nouvelle manière de créer votre équipe autour des joueurs que vous aimez. Choisissez les joueurs qui remplissent les critères d'Évolution et complétez une série d'objectifs pour améliorer leurs compétences individuelles, leurs Styles de Jeu et leurs notes générales.

Menez votre équipe dans le mode Carrière

Définissez la philosophie de votre club en tant que manager ou choisissez exactement la manière dont vous jouer en tant que joueur, EA SPORTS FC 24 vous donne davantage de contrôle pour créer vos propres histoires footballistiques dans le mode Carrière. Le mode Carrière Manager et le mode Carrière Joueur existent en tant qu'expériences séparées.

Davantage à découvrir sur le terrain

Nouveauté cette année, EA SPORTS FC 24 voit l'expansion du jeu cross-platform à travers différents modes de jeux en ligne, dont Clubs, Saison Co-Op, VOLTA FOOTBALL, et Ultimate Team Co-Op. A sa création, aucun Club ne sera bloqué sur la plateforme de son créateur, ce qui signifie que les clubs publics peuvent immédiatement être découverts et rejoints par des joueurs de n'importe quelle plateforme de même génération.