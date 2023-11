EA Sports FC 24 : une compétition internationale majeure bientôt rajoutée !

Cette année, Electronic Arts a sorti EA Sports FC 24, qui est FIFA 24 mais dans la licence FIFA. L'éditeur a quand même réussi à sécuriser les franchises des joueurs, clubs et compétitions, pas grand-chose ne change pour les joueurs et le studio va encore plus loin en rajoutant une compétition internationale majeure.

Oui, l'UEFA Euro 2024 sera jouable dans EA Sports FC 24, EA Sports FC Mobile et EA Sports FC Online grâce à une mise à jour gratuite. Les joueurs qui lanceront le jeu avant le 16 janvier prochain pourront même obtenir un joueur européen en tant qu'Élément Joueur Ultimate Team, parmi Jack Grealish, Ousmane Dembélé, Federico Chiesa, Florian Wirtz, Virgil Van Djik et Alvaro Morata, le joueur sera disponible à partir du 18 décembre prochain. David Jackson, vice president of brand d'EA Sports FC, commente :

Nous sommes ravis d'annoncer que l'un des plus grands tournois de football de l'été prochain sera entièrement intégré à travers les titres EA SPORTS FC. Au côté de nos fantastiques partenaires de l'UEFA, ce contenu de l'Euro exclusif permettra à EA SPORTS de continuer à offrir l'expérience de football la plus authentique et innovante pour nos fans.

Guy-Laurent Epstein, directeur marketing UEFA, rajoute:

Nous sommes ravis de pouvoir étendre notre partenariat avec EA SPORTS, avec l'UEFA EURO 2024 qui rejoint le jeu EA SPORTS FC. L'UEFA EURO 2024 est l'un des tournois de football les plus vibrants et excitants au monde et nous sommes ravis que l'immense communauté EA SPORTS FC 24 à travers le monde ait la chance de participer au tournoi dans un environnement de jeu aussi authentique. Nous avons également hâte, dans les prochaines semaines, de dévoiler davantage de détails au sujet de la compétition esport eEURO.

Les jeux EA Sports FC permettront aux joueurs e-sportifs de participer à l'eEuro de l'UEFA, un nouveau tournoi annuel avec des équipes nationales qui passeront par des qualifications et un tournoi final l'été prochain. Vous pouvez retrouver EA Sports FC 24 à partir de 47,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.