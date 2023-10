EA Sports FC 24 : un premier chiffre énorme pour le jeu de foot

Electronic Arts a lancé il y a quelques jours EA Sports FC 24, le successeur des FIFA mais sans le partenariat avec la Fédération internationale de football association. Bon, les fans ne sont pas dépaysés, seul le nom semble changer, et le titre de simulation footballistique a déjà recontré un franc succès.

EA Games annonce qu'EA Sports FC 24 compte déjà plus de 11,3 millions de joueurs, une semaine après son lancement. Le développeur rappelle que cela prend en compte les utilisateurs d'EA Play, mais tout de même, le succès est au rendez-vous. Cela est également le cas pour EA Sports FC Mobile, disponible en free-to-play sur iOS et Android, avec 2,2 millions d'installation au jour du lancement, et 11,2 millions de joueurs dix jours après.

Pour marquer le coup, les développeurs rappellent qu'il est possible de devenir Fondateur FC en jouant à EA Sports FC 24 avant le 1er novembre prochain, cela permet de débloquer des récompenses exclusives comme des accessoires, des objectifs et tâches dans Ultimate Team. Dans EA Sports FC Mobile, les joueurs auront aussi droit au Pack Fondateur en se connectant avant le 30 novembre prochain pour obtenir des joueurs :

Vinícius Júnior (Real Madrid CF) ;

Erling Haaland (Manchester City F.C.) ;

Virgil van Dijk (Liverpool F.C.) ;

Son Heung-min (Tottenham Hotspur F.C.) ;

Jude Bellingham (Real Madrid CF) ;

Diogo Jota (Liverpool FC) ;

Jack Grealish (Manchester City F.C) ;

Federico Chiesa (Juventus) ;

Enzo Fernández (Chelsea F.C.) ;

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund).

Cam Weber, président d'EA Sports, commente :

Nous sommes ravis que tant de fans ont rejoint le Jeu Universel à fois sur EA Sports FC 24 et FC Mobile si peu de jours après leur lancement. En plus d'accueillir de nouveau des millions de joueurs de longue date, le nombre de nouveaux joueurs dans FC 24 est supérieur de près de 20 % par rapport à l'année précédente, ce qui démontre l'excitation des fans de football du monde entier à rejoindre le club. Nous sommes en train de construire la plus grande communauté de football à travers EA Sports FC et nous commençons à peine.

