EA Sports FC 24 : une collaboration avec un Champion du Monde de l'Équipe de France

L'Équipe de France de football peut se targuer d'avoir deux étoiles sur le maillot, signe qu'elle a soulevé à autant de reprise la Coupe du Monde de la FIFA. La dernière fois, c'était en 2018, avec un collectif particulièrement solide. Electronic Arts s'est éloigné de la FIFA pour ses jeux de football, désormais appelés EA Sports FC, mais il reste quand même très proche des joueurs.

Tout récemment, EA Games a annoncé une collaboration avec un joueur de l'Équipe de France, Champion du Monde en 2018, mais le studio est allé chercher le seul footballeur français qui n'a pas joué une seule seconde pendant la compétition ! Eh oui, EA Games s'est associé avec Adil Rami pour créer un maillot qui est déjà disponible dans le mode Ultimate Team. Un maillot arborant un dessin de l'ex-joueur du LOSC et de l'OM avec sa célèbre moustache et le fameux extincteur. Oui, Adil Rami a davantage marqué le public à cause d'un incident avec un extincteur à l'hôtel pendant la Coupe du Monde que sur le terrain... Enfin, sa célèbre devise « On les aura les méchants » n'a pas été oubliée. Désormais chroniqueur et commentateur, Adil Rami déclare :

Grand fan de la franchise EA Sports FC, je suis enchanté d’avoir mon maillot dans le jeu, c’est une superbe opportunité. J’ai vraiment pris plaisir à créer ce design qui je trouve me correspond bien et reflète bien mon univers. Hâte de voir les joueurs et joueuses le porter durant les matchs.

Les joueurs d'EA Sports FC 24 ont six semaines pour revêtir ce maillot conçu en collaboration avec Adil Rami dans le mode Ultimate Team. Le jeu de foot est pour rappel disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, vous pouvez l'acheter à 24,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.