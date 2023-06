FIFA 23 : la mise à jour de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 disponible, voici ce qu'elle apporte

En fin d'année dernière, FIFA 23 avait accueilli des modes et du contenu spéciaux pour la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA approche maintenant à grands pas, elle qui se déroulera en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août, alors il est temps pour Electronic Arts de récidiver avec une nouvelle mise à jour.

L'éditeur vient en effet de détailler le patch promis permettant de vivre toutes les émotions de la compétition dans l'expérience vidéoludique. Il donnera accès à un mode pour incarner une joueuse existante ou personnalisée, ou une équipe entière à travers toutes les phases du tournoi, ou nous fera lancer une partie simple en Coup d'Envoi avec l'une des 32 sélections qualifiées. Les effectifs seront mis à jour avec les joueuses retenues pour la compétition, et nous pourrons profiter d'éléments visuels conçus pour l'occasion comme les habillages personnalisés des stades, des cinématiques, les présentations de matchs, des commentaires dédiés et le vrai trophée.

DEVENEZ VOUS-MÊME LA PROCHAINE STAR DE LA FIFA WOMEN’S WORLD CUP Grâce à la création d'avatars dans FIFA 23, vous pourrez devenir la prochaine star de la FIFA Women’s World Cup. Vous pouvez créer votre propre avatar en personnalisant tous les détails pour refléter votre propre style et votre caractère, de l’apparence au poste sur le terrain en passant pas les aptitudes. Dans la peau de votre avatar, vous pourrez représenter le pays de votre choix parmi les équipes nationales qualifiées pour la FIFA Women’s World Cup.

COMPÉTITIONS FIFA WOMEN’S WORLD CUP Dans le mode Compétitions, vous pouvez mener un pays tout au long de la phase finale de la FIFA Women’s World Cup, du premier match de la phase de groupes jusqu'à la finale, et peut-être soulever le trophée dans l'enceinte officielle du Stadium Australia, recréé pour l'occasion.

La mise à jour arrivera d'ici la fin du mois dans FIFA 23, à une date qui doit encore être précisée. Le titre est actuellement disponible à partir de 34,75 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : le contenu de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 vient d'être rendu disponible par un patch, et une bande-annonce spéciale a été diffusée.

Participez à l'expérience EA SPORTS™ FIFA Coupe du Monde Féminine™ la plus immersive de tous les temps et choisissez de vivre le tournoi à travers les yeux d'une joueuse vedette de l'une des 32 équipes nationales qualifiées dans le tout nouveau mode de jeu Menez Votre Equipe, aux côtés du retour des modes Compétition et Coup d'envoi.

Menez Votre Equipe invite les joueurs à tracer leur propre chemin pour décrocher le trophée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en se mettant dans la peau d'une joueuse vedette de n'importe quelle équipe nationale, ou en utilisant un avatar créé sur mesure. Que vous deveniez une héroïne nationale avec la joueuse de votre choix ou que vous jouiez avec toute l'équipe nationale, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ d'EA SPORTS™ vous permettra de poursuivre votre rêve de victoire comme jamais auparavant.

"Dans notre mise à jour de la Coupe du Monde Féminine EA SPORTS de la FIFA, nous sommes ravis de célébrer les équipes participant à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 et de créer une expérience de jeu authentique pour que les joueuses mènent leur pays vers victoire », a déclaré Nick Wlodyka, SVP et GM, EA SPORTS FC. "Notre engagement envers le football féminin est fondamental, et nous sommes impatients de tenir cette promesse pour notre communauté EA SPORTS FC."

La mise à jour EA SPORTS FIFA Coupe du Monde Féminine 2023™ voit également le retour du mode compétition solo, avec une prise en charge du mode multijoueur coopératif en local, invitant les joueurs à choisir parmi l'une des 32 nations qualifiées et à passer par les phases de groupe à élimination directe. En mode Coup d’envoi, les fans peuvent participer à un match avec des amis localement ou contre l’IA en sélectionnant deux équipes qui s’affronteront dans un match de phase de groupes ou à élimination directe.

Sur le terrain, les joueuses feront l'expérience d'une authenticité inégalée dans le jeu qui reflètera le tournoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™, avec les 32 nations qualifiées, des habillages de stade personnalisés, des cinématiques, des présentations de match et des commentaires dédiés.

Après avoir correctement prédit les vainqueurs des quatre derniers tournois de la Coupe du Monde Masculine de la FIFA™, dont la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, EA SPORTS™ a révélé sa prédiction officielle selon laquelle les États-Unis remporteraient la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, battant l'Allemagne en finale . EA SPORTS™ a utilisé le mode Tournoi et a simulé les 64 matchs.

Les fans sont invités à s'exprimer avec l’outil de prognostiques EA SPORTS™ FIFA Coupe du Monde Féminine 2023™ sur https://www.ea.com/games/fifa/fifa-23/womens-world-cup/predictor