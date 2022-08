FIFA 23 : les améliorations de la mise en scène durant les matchs vantées par une bande-annonce

Les révélations sur les nouveautés de FIFA 23 se poursuivent, avec cette fois une bande-annonce dédiée aux « jours de match » rendus encore plus riches. Electronic Arts a en effet travaillé pour rendre la mise en scène et l'ambiance du stade encore plus réalistes, avec des ralentis accompagnés de réalité augmentée, des scènes plus riches avant les rencontres, ou encore un terrain, des filets et un public retravaillés.

Ces innovations seront exclusives aux versions next-gen, donc seulement proposées sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Stadia.

RALENTIS HYPERMOTION2 EN RA

Les ralentis et les incrustations en réalité augmentée proposés par la technologie HyperMotion2 vous donnent encore plus d’informations sur les tirs et les coups francs. Vous disposez d’encore plus de statistiques notamment avec les buts attendus, la puissance des frappes et la distance par rapport au but, et plus encore.

SÉQUENCES D'AVANT-MATCH

Les images de l’accès au stade et dans les tribunes combinées à de nouveaux éléments sonores vous plongent au cœur de la préparation des grands matchs. Vous ressentirez toute l’atmosphère des rencontres décisives pour le titre, des matchs à six points et des finales de coupes, entre autres.

PELOUSES HYPER RÉALISTES

Grâce à des graphismes époustouflants, les terrains sont plus beaux que jamais dans FIFA 23. Observez la pelouse se détériorer avec l’accumulation des tacles glissés ou des célébrations de but. Chaque élément est rendu dans les moindres détails pour vous plonger au cœur du réalisme des matchs.

PUBLIC RÉALISTE

Grâce à un nouveau rendu détaillé, le public n'a jamais paru aussi vivant avec une plus grande variété parmi les supporters équipés de nouveaux vêtements, entre autres.

FILETS 3D RÉALISTES

Les nouvelles textures 3D apportent un nouvel éclairage et un nouveau rendu des filets des cages dans FIFA 23. Vous les verrez notamment se déformer sous l'action du ballon.