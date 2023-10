BON PLAN : FIFA 22 à prix ridiculement bas

Certes, tous les amateurs de football ont les yeux rivés vers le récent EA Sports FC 24 d'Electronic Arts, mais certains joueurs peu regardant sur l'actualité des licences se contentent des anciens volets. Il faut dire que les prix baissent vite, mais là, impossible de faire mieux que cette offre.

FIFA 22 est actuellement vendu 1 € sur Xbox Series X chez Micromania, une offre imbattable et qui peut séduire les joueurs qui veulent juste faire un match de temps en temps, sans se ruiner, même avec des équipes vieilles de deux ans. Sur PS5, il faut quand même débourser 9,99 €, ce qui reste une somme assez modeste.

FIFA 22 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S dynamise encore plus le jeu grâce à la technologie HyperMotion qui sublime chaque action sur le terrain. La technologie HyperMotion intègre des données de capture de mouvements collectifs et est dotée d’une intelligence évolutive qui dynamise chaque match de FIFA 22. Grâce à la puissance des consoles de nouvelle génération, la jouabilité devient encore plus réaliste, plus réactive et plus fluide que jamais. FIFA 22 vous propose des innovations dans tous les modes de jeu. Bénéficiez d’un comportement plus cohérent de la part des gardiens qui font désormais preuve d’une plus grande sérénité à ce poste si déterminant ; vivez des moments magiques en créant et en menant votre propre club vers les sommets du mode Carrière ; soyez récompensés pour votre instinct dans une jouabilité VOLTA FOOTBALL totalement repensée ; retrouvez les joueurs les plus adulés dans le cadre du programme Héros FIFA Ultimate Team, et enfin ressentez toute l’ambiance des grandes rencontres avec des journées de football retranscrites avec un réalisme encore jamais atteint dans l’histoire d’EA SPORTS FIFA.