INSOLITE sur FIFA 21 : les meilleurs parodies et détournements de la jaquette avec Kylian Mbappé

Nous avons découvert cette semaine la jaquette officielle de FIFA 21, sur laquelle trônera Kylian Mbappé sous toutes les coutures. Si la présence du prodige français ne fait pas débat, ce n'est pas le cas de l'illustration sur la couverture. Les joueurs ont en effet été assez perturbés de la direction artistique retenue, s'éloignant de la représentation iconique d'un ou plusieurs footballeurs au profit d'un patchwork avec Mbappé à toutes les sauces. La mise en scène sera d'ailleurs commune à toutes les productions EA Sports de l'année, dont EA Sports UFC 4 et NFL 21. Et sur la pochette de l'Édition Ultimate, c'est carrément en jogging et en noir et blanc qu'il apparaît.

La vrai jaquette de #FIFA21 qui va sortir pic.twitter.com/UUTYxyMpcU — Et Dieu Crea Choupo (@DieuCreaChoupo) July 23, 2020

Ce n'est pourtant pas cette dernière qui a été la plus parodiée, mais bien la jaquette de la version standard, que beaucoup estiment comme fourre-tout ou d'une simplicité à la hauteur du travail d'un stagiaire. Forcément, qui dit montage simpliste dit détournement facile, et les internautes s'en sont donné à cœur joie pour parodier la couverture de FIFA 21 ces derniers jours. Il y en a pour tous les goûts, des détournements avec Emmanuel Macron ou Eivor d'Assassin's Creed Valhalla en passant par les relectures avec des joueurs d'autres clubs ou même d'autres jeux vidéo. Ce template va-t-il devenir un véritable meme avec le temps ? En attendant de le savoir, vous pouvez retrouver notre sélection des meilleures créations de la communauté en page suivante.

La date de sortie de FIFA 21, c'est pour le 9 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch, trois jours plus tôt si vous achetez une édition spéciale, et plus tard sur PS5, Xbox Series X et Stadia.

