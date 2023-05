Marvelous Game Showcase 2023 : le plein d'annonces dont Daemon X Machina: Titanic Scion, deux nouveaux Rune Factory et un jeu avec Hiro Mashima

La saison des présentations de projets vidéoludiques a bien démarré et c'est à minuit ce 26 mai que Marvelous a diffusé son Game Showcase 2023 pour faire le point sur une partie des jeux en développement sous son égide, le tout au travers d'une demi-heure de présentation que vous pouvez revoir en intégralité ci-dessous. Bon, dans l'ensemble, peu d'éléments concrets ont été montrés, mais cela n'enlève en rien le fait que ces annonces plairont au public appréciant les titres de l'éditeur.

C'est sur la cinématique d'introduction du jeu de rôle Loop8: Summer of Gods, déjà connue depuis le début d'année, que s'est ouverte la présentation, afin de rappeler son lancement imminent le 6 juin. Le président et CEO de Marvelous Suminobu Sato et plusieurs intervenants ont ensuite présenté leurs projets, à commencer par Fashion Dreamer de syn Sophia, qui s'inscrit dans la lignée de ses titres La Maison du style, nous proposant de devenir un influenceur de la mode. Il avait été révélé lors du dernier Nintendo Direct. Shuji Yoshida, à la tête du studio, a longuement introduit le concept reposant sur le partage et la création au sein d'un univers virtuel appelé Eve. Nous pourrons suggérer des tenues aux autres avatars via la fonctionnalité Lookit et attribuer des Like, ce qui nous récompensera du vêtement ou de l'accessoire aimé, les variations d'objets possibles étant promises comme nombreuses. Fashion Dreamer sortira en 2023 sur Switch se destine à tout le monde, peu importe l'âge ou le genre. Et de ce que nous pouvons voir au travers du gameplay diffusé, la création d'avatar sera assez poussée.

Le Product Manager Takehiro Ishida a ensuite introduit Project MAGIA, qui se veut être une « nouvelle frontière » pour Marvelous, qui a collaboré avec le mangaka Hiro Mashima (Fairy Tail, Edens Zero) afin qu'il crée le character design des personnages. Oui, avec un héros ressemblant à Natsu et Shiki, une jeune fille blonde dans la veine de Lucy et Rebecca, ainsi qu'une créature dont les expressions faciales font directement penser à Happy, il n'y a clairement pas de doute. En revanche, nous ne savons rien du jeu en dehors de ces premières illustrations...

Autre titre dont nous ne savons pas grand-chose, PROJECT LIFE is RPG a été présenté par son directeur Ittetsu Suzuki, qui a expliqué que le thème de la vie y sera central, avec comme objectif de proposer un gros jeu de rôle original encore jamais vu du côté de Marvelous, que les fans de ce type de productions apprécieront. L'ambition est là, avec la volonté de rendre hommage aux racines du genre et les premiers concept arts sont de toute beauté. Les développeurs souhaitent capturer le sentiment d'aventure procuré par les RPG, comme le fait de regarder la carte du monde et planifier notre prochain périple ou naviguer en mer à bord de notre navire. Bref, wait & see.

Ensuite, c'est le prochain Story of Seasons qui a été introduit, après avoir bien rappelé que la licence existe depuis 1996, son cas occidental étant pour rappel complexe. En effet, les Bokujō monogatari étaient alors appelé Harvest Moon, sauf que suite à sa volonté de devenir éditeur et de se passer de Natsume, Marvelous a dû renoncer à ce nom par chez nous, utilisant à la place Story of Seasons puisque ne pouvant plus utiliser la marque, qui a elle donné lieu à quelques projets de Natsume ne sortant qu'à l'international et à la qualité douteuse.

Hikaru Nakano, qui gère la licence, a défini la série comme étant basée sur les expériences, nous montrant ensuite à quoi ressemblera le prochain épisode. Après 27 ans, l'aspect de simulation de vie à la ferme sera évidemment toujours bien présent avec le passage des saisons, tout en proposant de la nouveauté pour séduire encore plus de joueurs avec pour commencer un habillage visuel amélioré. Le thème de ce jeu sera de jouer avec tout le monde, suggérant une forte composante en ligne. En attendant d'en savoir plus, par chez nous, Story of Season: A Wonderful Life sortira le 26 juin.

Pour rester dans le même univers, ce sont ensuite les spin-offs Rune Factory qui ont été mis en avant par le directeur de la licence Shiro Maekawa avec l'annonce de deux nouveaux jeux qui auront en lien d'explorer l'est et l'ouest du monde dans lequel ils se déroulent. Pas de doubles versions à la Pokémon, mais bien des titres singuliers, avec tout d'abord Rune Factory: PROJECT DRAGON, dont le premier aperçu a eu de quoi surprendre, notamment en raison de ses graphismes à la Genshin Impact, nous montrant la possibilité de voler à dos de dragon, des îles célestes et des affrontements dynamiques, ainsi que les deux protagonistes s'opposant. Ce spin-off aux Rune Factory arborera donc une esthétique japonaise pour nous faire découvrir la nation de l'Est, tout en conservant les mécaniques de jeu liées à la vie quotidienne, à l'aventure et à la romance. En revanche, le directeur garde secret si oui ou non notre personnage est amnésique au début de l'aventure.

L'autre épisode en développement sera tout simplement Rune Factory 6, dont nous n'avons en revanche rien vu, mais qui se déroulera à l'ouest sur le continent d'Adonea. Dans tous les cas, la série va explorer de nouveaux horizons ses prochaines années. En attendant de les découvrir, Rune Factory 3 Special est attendu le 5 septembre par chez nous.

En guise de one more thing, un bon nombre de joueurs aurait aimé voir le retour de Senran Kagura, mais ce ne fut pas le cas. En voyant le logo de First Studio apparaître, nous avons de suite compris ce à quoi nous avions affaire et ce n'est pas le teaser nous montrant un mecha sous divers angles qui nous a fait mentir ensuite. Oui, Daemon X Machina aura bien droit à un nouvel épisode intitulé Daemon X Machina: Titanic Scion. Espérons que l'équipe a pris en compte les retours effectués sur le premier (lire nos impressions de l'époque de la version Switch). Les amateurs de mechas ont de quoi être curieux, mais aucune plateforme ni détail supplémentaire n'a été donné pour l'heure.

