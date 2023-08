GeForce NOW : Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Pain, PAYDAY 3 et Xbox PC Game Pass, les grosses annonces de la gamescom 2023

Comme tous les jeudis, NVIDIA fait le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Et nous sommes également en pleine gamescom 2023, le constructeur a donc décidé de mettre le paquet avec plusieurs grosses annonces pour son catalogue.

Les utilisateurs de GeForce NOW vont avoir droit à un tas de AAA dans les prochaines semaines et les prochains mois, avec notamment Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, PAYDAY 3 (et Party Animals). Mais surtout, NVIDIA introduit les premiers jeux Xbox PC Game Pass dans le catalogue de GeForce NOW, avec pas moins de 19 titres, développés par Bethesda ou les Xbox Game Studios dont Deathloop et Grounded, mais également des jeux de studios tiers comme No Man's Sky et Mount & Blade II: Bannerlord. Sans plus attendre, voici la liste des nouveautés :

WrestleQuest (Steam, le 21 août) ;

(Steam, le 21 août) ; Jumplight Odyssey (Steam, le 21 août) ;

(Steam, le 21 août) ; Blasphemous 2 (Steam, le 24 août) ;

(Steam, le 24 août) ; RIDE 5 (Steam, le 24 août) ;

(Steam, le 24 août) ; Age of Empires: Definitive Edition (Xbox) ;

(Xbox) ; Age of Empires III: Definitive Edition (Xbox) ;

(Xbox) ; Age of Empires IV (Xbox) ;

(Xbox) ; Crusader Kings III (Xbox) ;

(Xbox) ; Dead Cells (Xbox) ;

(Xbox) ; Deathloop (Xbox) ;

(Xbox) ; Doom (Steam) ;

(Steam) ; Gears 5 (Xbox) ;

(Xbox) ; Grounded (Xbox) ;

(Xbox) ; Mount & Blade II: Bannerlord (Xbox) ;

(Xbox) ; No Man's Sky (Xbox) ;

(Xbox) ; Pentiment (Xbox) ;

(Xbox) ; Quake (Xbox) ;

(Xbox) ; Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut (Xbox) ;

(Xbox) ; Stellaris (Xbox) ;

(Xbox) ; The Texas Chain Saw Massacre (Xbox) ;

(Xbox) ; Trackmania (Steam) ;

(Steam) ; Valheim (Xbox) ;

(Xbox) ; Warhammer 40,000: Darktide (Xbox) ;

(Xbox) ; Wolfenstein: Youngblood (Xbox) ;

(Xbox) ; Wolfenstein II: The New Colossus (Xbox).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € sur Amazon.

