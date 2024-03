GeForce NOW : seulement 2 jeux rajoutés cette semaine

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute des jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Visiblement très occupé avec la Game Developers Conference 2024, le constructeur de cartes graphiques ne rajoute cette fois que deux jeux.

Bon, NVIDIA privilégie cette semaine la qualité à la quantité, les utilisateurs de GeForce NOW peuvent désormais jouer en streaming à un remake d'un survival-horror culte, ainsi qu'à un Action-RPG très attendu. Au passage, NVIDIA rappelle que Battlefield 2024 est jouable en cloud gaming via son service, la Saison 7 : Point de rupture vient d'être lancée. Voici les jeux rajoutés cette semaine à GeForce NOW :

Alone in the Dark (Steam) ;

(Steam) ; Dragon’s Dogma 2 (Steam).

Vous pouvez retrouver notre avis complet sur ce second jeu juste ici : TEST Dragon’s Dogma 2 : échec et mat pour l’Action-RPG. GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV Pro, disponible à partir de 219 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.