GeForce NOW : seulement quatre jeux rajoutés, Fortnite bientôt jouable sur iOS Safari et Android

Comme chaque jeudi, NVIDIA dévoile les nouveautés de son catalogue GeForce NOW, permettant de profiter de ses jeux en streaming sur de nombreux appareils. Aujourd'hui, pas de grosses folies, seulement quatre titres sont rajoutés, mais le constructeur met surtout en avant Fortnite, désormais jouable sur iOS Safari et Android.

Eh oui, le Battle Royale free-to-play d'Epic Games bénéficiera, à partir de la semaine prochaine, de contrôles tactiques pour y jouer en cloud gaming via GeForce NOW. Il s'agita d'une bêta fermée et limitée dans le temps, mais accessible à tous les membres de GeForce NOW, via une inscription. Les sélectionnés seront alors rajoutés régulièrement au fil des semaines par lots, et les développeurs testeront alors la capacité des serveurs, la diffusion des graphismes et les performances des commandes tactiles de Fortnite sur iOS Safari et l'application GeForce NOW Android. Pour NVIDIA, Fortnite est la première étape d'un long partenariat avec d'autres éditeurs pour proposer des jeux tactiles sur GeForce NOW.

Concernant les nouveautés du catalogue, nous avons donc seulement quatre jeux, que voici :

The Anacrusis (nouvelle sortie sur Steam et l'Epic Games Store le 13 janvier) ;

(nouvelle sortie sur Steam et l'Epic Games Store le 13 janvier) ; Supraland Six Inches Under (nouvelle sortie sur Steam le 14 janvier) ;

(nouvelle sortie sur Steam le 14 janvier) ; Galactic Civilizations 3 (gratuit sur l'Epic Games Store du 13 au 20 janvier) ;

(gratuit sur l'Epic Games Store du 13 au 20 janvier) ; Ready or Not (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 142,99 € sur Amazon.