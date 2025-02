Annapurna Interactive nous donne rendez-vous pour un Showcase 2025

Annapurna Interactive vient d'annoncer un Showcase 2025 afin de présenter ses futures productions, comme il l'avait fait en 2023. Si vous ne connaissez pas encore ce studio, il a édité et distribué d'excellents jeux comme What Remains of Edith Finch, Stray, Outer Wilds, COCOON ou plus récemment Lorelei and the Laser Eyes, le rendez-vous sera immanquable pour les amateurs de titres à l'esprit indépendant.

L'Annapurna Interactive Showcase 2025 aura lieu le 24 février prochain, à partir de 18h00. La présentation durera environ 30 minutes et se focalisera sur les jeux vidéo attendus cette année, notamment Wanderstop, Skin Deep, Wheel World, Faraway, Lushfoil, To a T, Morsels et « quelques surprises ». Nombreux sont les fans à attendre des nouvelles de Silent Hill: Townfall, codéveloppé par Konami, Annapurna Interactive et No Code, mais il y a fort à parier que l'éditeur japonais garde ce jeu sous le coude pour ses propres Transmissions (les rendez-vous dédiés à la franchise Silent Hill).

Annapurna Interactive a fait les gros titres l'année dernière avec le départ de tous ses employés, critiquant la gestion de Megan Ellison, propriétaire du studio d'édition et de distribution. Nathan Gary a laissé sa place à Hector Sanchez, qui a la mission d'assurer le suivi des projets en cours, mais l'éditeur avait bien affirmé que les contrats signés seront honorés et que le personnel démissionnaire sera remplacé. L'organisation de ce Showcase 2025 semble prouver que la machine est bien relancée chez Annapurna Interactive.

Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez acheter Outer Wilds: Archaeologist Edition à partir de 29,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.