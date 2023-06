Annapurna Interactive : Stray sur Xbox, dates pour Cocoon et Thirsty Suitors, révélation de Ghost Bike et to a T... toutes les annonces du Showcase 2023

Les amateurs de productions originales attendaient avec curiosité l'Annapurna Interactive Showcase 2023. Et s'il a fait parler de lui pour l'absence de Silent Hill: Townfall à l'écran et la révélation de Blade Runner: Labyrinth, il a aussi été l'occasion de remontrer plusieurs projets connus et d'en dévoiler de nouveaux.

D'abord, l'énigmatique Lorelei and the Laser Eyes, nouveau projet de Simogo (Sayonara Wild Hearts), a eu droit à une bande-annonce toujours aussi étrange, qui nous promet une enquête labyrinthique. Il est toujours prévu sur Switch et PC via Steam en 2023, mais n'a pas eu date de sortie.

Le jeu d'aventure et d'énigmes avec des voyages entre plusieurs mondes qu'est Cocoon a été daté au 29 septembre 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch.

Il a été révélé que Lushfoil Photography Sim, le premier jeu de l'Australien Matt Newell, sera édité par Annapurna Interactive. Il s'agit d'un jeu d'exploration paisible nous demandant simplement de prendre de belles photographies dans des décors relaxants, modélisés avec soin sous Unreal Engine 5. Il est prévu sur PC et consoles à une date inconnue.



Explorez en toute liberté

Découvrez des reconstitutions détaillées et plus vraies que nature de sites du monde entier aussi beaux que variés. Promenez-vous et explorez l’environnement pour capturer des points de vue et des paysages saisissants, à l’aide de votre appareil photo intégré entièrement personnalisable. Chaque décor regorge d’objectifs qui viendront récompenser le joueur capable de repérer les bons angles et perspectives, et de secrets cachés pour les plus patients et les plus observateurs. La riche atmosphère de l’univers de Lushfoil est magnifiée par une sublime bande-son composée par des artistes du monde entier. Réalisez la prise de vue parfaite

L’appareil photo du jeu inclut une pléthore de réglages, tels ceux offerts par un véritable appareil reflex numérique professionnel. Il simule les paramètres tels que la mise au point auto/manuelle, le flash, l’exposition, le contraste, la balance des blancs, l’ouverture, le mode Rafale, et autres effets qui offrent un contrôle créatif total sur vos photographies. Le jeu met aussi à votre disposition des outils permettant de modifier les conditions environnementales de vos photos, comme l’ajustement manuel des angles lumineux, du brouillard, de la neige, du vent ou de la pluie. Sortez des sentiers battus

Plongez au cœur des nombreuses destinations du jeu pour trouver des appareils à débloquer et découvrir le monde sous des perspectives uniques. Récupérez un drone en vue subjective, qui vous permettra de survoler le paysage pour réaliser des prises de vue aériennes, ou installez-vous à bord d’une barque pour traverser les eaux calmes à la poursuite du cliché parfait. Optimisé pour la beauté

Chaque environnement a été créé à l’aide du moteur Unreal Engine 5 et façonné de A à Z pour vous faire profiter d’une optimisation efficace et mettre en valeur les paysages du jeu aux graphismes d’une fidélité époustouflante. Vous profiterez de paramètres personnalisables ultra détaillés, qui vous permettront de faire tourner le jeu sur une large gamme de PC, tout en tirant le maximum des cartes graphiques les plus récentes. Quelques mots sur moi

Je m’appelle Matt. Je viens de Perth, en Australie-Occidentale, et je travaille en solo sur ce projet depuis environ 4 ans (j’écris ces lignes en avril 2023). Je suis un randonneur et photographe passionné et j’espère que vous saurez apprécier l’atmosphère et les détails que j’ai tenté de retranscrire dans ces environnements. Je vous souhaite sincèrement de vivre une formidable expérience !

Keita Takahashi (Katamari Damacy) et son studio uvula ont présenté davantage le projet teasé l'année dernière. to a T sera forcément étrange et nous fera incarner un enfant bloqué en position de T dans une aventure épisodique avec de l'exploration, des mini-jeux et même de la personnalisation du héros. Il se destine pour le moment aux PC, Xbox One et Xbox Series X|S, et sera ajouté au Game Pass dès sa sortie.



to a T est un jeu d’aventure narratif en 3D développé par Keita Takahashi et uvula, avec un fort accent sur les personnages, l’interaction, l’histoire et l’exploration. Jouez un adolescent (Teen), avec une posture unique essayant juste de vivre une vie normale dans une petite ville côtière. Explorez la ville avec l’aide du chien fidèle et de la mère aimante de Teen. En allant à l’école et en luttant contre les intimidateurs, Teen découvre une nouvelle capacité qui lui est accordée par sa posture extraordinaire, et il commence à en découvrir davantage sur sa lignée mystérieuse.

Hollow Ponds (Hohokum) a présenté davantage de gameplay de Flock, son jeu de collecte de créatures et d'exploration à dos de monture volante. Là encore, pas de date de sortie, mais il est toujours prévu sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC, et dans le Game Pass.

Messhog Games (Nidhogg) a annoncé Ghost Bike, un jeu de course et d'exploration à vélo dans un monde semi-ouvert stylé où nous trouverons des défis, des éléments de personnalisation et des personnages hauts en couleur. Il sortira bientôt sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam, et sera ajouté au catalogue du Game Pass en day one.

Le jeu de rôle et d'action indépendant Glass Revolver de Glass Revolver sera édité par Annapurna Interactive, et son directeur créatif Jacob Williams nous en a montré un nouvel aperçu en vidéo. Il est pour le moment seulement confirmé sur PC à une date inconnue. Il nous plongera dans un univers mystique, où des homoncules doivent explorer des couches souterraines successives pour y pourchasser des Anges, seul ou en coopération.

Dans leur recherche du Ciel, ils n’ont rien trouvé. Jetés dans The Shell, les homoncules sont faits pour explorer et chasser dans l’immense fosse sous leur lieu de naissance, la ville mourante d’Edinu. Le seul espoir pour la ville réside dans l’utilisation du Fluide Primordial, le sang qui coule à travers The Shell. Avec la majeure partie du fluide accessible dans les premières couches extraites, les homoncules doivent voyager plus profondément en utilisant The Great Elevator. Cet ascenseur d’origine inconnue s’étend à une profondeur indéterminée et ne peut être alimenté que par une immense production d’énergie, telle que la mort d’un ange. En entrant dans une nouvelle couche, l’objectif principal d’un homoncule est de chasser l’Ange, en suivant ses différentes pistes et en utilisant des indices contextuels pour déterminer son emplacement. Chaque couche de The Shell est vaste et ouverte. Cela permet aux homoncules de naviguer librement à l’aide de grandes structures et de divers outils de navigation. Tout en chassant les anges, vous devrez explorer des objets, de la nourriture, des armes, des vêtements et de l’équipement pour survivre. Le voyage est long et il est important de se reposer. Installez votre camp n’importe où et n’importe quand pour cuisiner, dormir, échanger des objets, vous asseoir autour du feu ou jouer un peu de guitare avec des amis. Tout au long de The Shell se trouvent des fontaines primordiales. Les homoncules peuvent utiliser ces fontaines pour parcourir le vide et entrer dans la réalité des autres. Rejoignez vos amis et leurs étrangers dans leurs voyages et leurs chasses, que ce soit pour un bref instant ou pour tout le voyage.

L'ambitieux jeu d'action de DINOGOD qu'est Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem a eu droit à une nouvelle bande-annonce de gameplay, mais a été reporté à début 2024 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One (il est aussi prévu en day one dans le Game Pass).

Une annonce attendue fut celle de la date de sortie de Thirsty Suitors. Le jeu mêlant exploration en skate et action au tour par tour sur fond de conflits avec les géniteurs et les ex-compagnons sera disponible le 2 novembre dans le Game Pass, et sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch.



Plusieurs portages ont également été confirmés : Mundaun est sorti hier sur PS5 et Xbox Series X|S, Storyteller débarquera sur iOS et Android via Netflix le 26 septembre aux côtés d'une mise à jour de contenu qui concernera aussi les PC et Switch, et Stray arrive sur Xbox One et Xbox Series X|S le 10 août.

Enfin, Annapurna Interactive collabore avec Marumittu Games (Captain StarONE) sur son Project D, un jeu futuriste inspiré par les œuvres de Rutger Bregman et Yuval Noah Harari offrant une réflexion sur l'humanité du futur et la vie quotidienne, et nous plongeant dans un étrange paradis appelé Rakuen.

Encore un beau programme nous attend donc grâce à Annapurna Interactive, qui devrait continuer à attirer toute l'attention des amateurs de productions à l'approche indé.

