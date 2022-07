Annapurna Interactive : Outer Wilds et Edith Finch sur next-gen, édition de The Lost Wild, annonce de Flock, démo pour Thirsty Suitors... toutes les annonces du Showcase 2022 !

Pour la deuxième année consécutive, Annapurna Interactive a condensé ses annonces pour les jeux d'aujourd'hui et demain dans une présentation vidéo intéressante. Si vous l'avez manquée, vous pouvez revoir le Showcase 2022 dans notre article dédié, mais si vous voulez un résumé en vidéos, ça se passe ci-dessous.

Commençons par le plus simple, les portages. Comme attendu, What Remains of Edith Finch a été confirmé sur PS5 et Xbox Series X|S, avec de la 4K, du 60 fps et une upgrade next-gen gratuite, et il est d'ores et déjà disponible sur ces plateformes.

Le jeu d'exploration déjà culte Outer Wilds aura aussi droit aux mêmes avantages techniques et à une mise à niveau gratuite vers la next-gen, mais seulement à compter du 15 septembre.

Solar Ash, le jeu de plateforme rapide et stylé de Heart Machine, va lui être amené sur Steam, Xbox One et Xbox Series X|S le 6 décembre 2022, un an après son arrivée sur PC via l'Epic Games Store, PS4 et PS5. Maquette, le jeu d'énigmes à la première personne, et The Pathless, le jeu d'action et d'aventure avec un archer, seront eux proposés sur Switch et Xbox cet hiver. Les trois seront ajoutés au Game Pass dès leur lancement.

Sinon, Hohokum, le coloré et relaxant jeu d'exploration musical paru sur PS3, PS4 et PSVita en 2014, sort enfin de chez PlayStation, avec une version PC disponible dès maintenant sur Steam !

Du côté des jeux déjà confirmés, Thirsty Suitors, le titre d'Outerloop Games mêlant combat contre des ex, cuisine et skateboard, a été confirmé sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, et sera ajouté au Game Pass à son lancement. Si vous voulez découvrir davantage son univers et son gameplay, une bande-annonce a été diffusée, et surtout, une démo est disponible sur Steam.

Hindsight, le jeu narratif sur l'histoire poignante d'une femme qui revivra son passé au contact d'objets du quotidien, a lui été daté au 4 août 2022 sur Switch, PC via Steam et iOS.

Du côté des annonces, nous avons pu découvrir Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem, signé DINOGOD, un jeu d'action en 3D bien différent du catalogue d'Annapurna Interactive. Il arrivera en 2023 sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC, et dans le Game Pass.

Bounty Star est un jeu d'action en 3D avec vue par-dessus l'épaule, qui mélange combats de mechas, personnalisation, collecte de ressources et construction de base. Vous incarnez Clem, une ex-soldate brisée, mais puissante, guerrière vétérane talentueuse et experte en pilotage de mecha. Clem tente de se débarrasser d'un passé coupable et devient une force qui œuvre pour le camp du bien dans le Red Expanse, une version post-post-apocalyptique du Sud-Ouest américain. Action de mecha à personnaliser Vous pilotez le Desert Raptor MKII, un mecha d'une puissance extraordinaire. Il s'agit d'un véhicule de combat intégralement personnalisable qui peut être équipé de toute une gamme de systèmes d'attaque : armes de mêlée lourdes et lourdement alimentées, armes de siège vapo-hydrauliques, armes à feu explosives et bien plus encore. Il peut aussi être doté d'une variété de systèmes défensifs : propulseurs à haute vitesse, turbos d'accélération, boucliers de combats, entre autres. Réparez et améliorez votre monture Clem accède à un garage isolé et délabré qui lui sert de base opérationnelle et — accessoirement — de maison. Construisez vos systèmes d'approvisionnement en eau et en énergie, faites pousser de la nourriture et cuisinez, produisez vos propres munitions et le carburant pour vos combats, et élevez du bétail. Cette vieille ruine recèle des merveilles, mais il faudra la faire progresser en même temps que Clem.

Nous avons également pu rencontrer Flock, un jeu coopératif de collecte de créatures volantes, créé par Hollow Ponds et Richard Hogg, les créateurs de Hohokum justement. Il débarquera aussi sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC, et dans le Game Pass, à une date encore inconnue.

Flock est un jeu coopératif multijoueur dans lequel les joueurs incarnent des bergers volants, chacun s’occupant de son propre troupeau d’adorables créatures volantes. Le jeu est une ode au bonheur de voler et aux joies de la découverte. En commençant avec un petit troupeau de moutons-planants, vous les élevez et les faites voler vers de verts et sauvages pâturages. En chemin, vous découvrirez les secrets des belles terres du haut et de leurs créatures farouches. Ces étranges créatures volantes… sont-elles des poissons ? Des oiseaux ? Des serpents ? C’est un vrai mystère. Mais, en général, elles sont amicales et, avec un minimum de talent, vous les charmerez pour les convaincre de rejoindre votre troupeau. Votre troupeau se développe et vos moutons produisent toujours plus de laine. Vous pourrez alors utiliser le produit de la tonte pour confectionner des chapeaux, des gilets et même des chaussettes ! Saurez-vous trouver toutes les créatures ? Y compris les plus rares et les plus insaisissables ? Les garderez-vous pour vous ou les partagerez-vous avec vos amis ? Allez-vous tricoter la plus longue écharpe jamais vue ? Allez-vous trouver le légendaire Bewl doré ?



Enfin, la dernière « révélation » concrète fut The Lost Wild, un jeu de survie à la première personne avec des dinosaures, développé par Great Ape Games et pour une arrivée en 2024 sur PC. Le projet avait déjà été officialisé par le passé, mais sa première bande-annonce confirme qu'il sera édité par Annapurna Interactive.

The Lost Wild est un jeu de dinosaures immersif et cinématographique, qui retranscrit la vénération et la terreur qu’inspirent les animaux les plus magnifiques de la nature. Venez affronter des dinosaures qui se comportent comme de véritables animaux et non comme des monstres. Explorez une terre préhistorique sauvage, dans laquelle vous êtes tout simplement au centre de la chaîne alimentaire. Restez lucide, vigilant et évadez-vous. En cas d’échec, fuyez ou intimidez les prédateurs en utilisant des armes non létales, dans un gameplay intense qui rappelle le jeu du chat et de la souris. EXPLOREZ

Découvrez des installations abandonnées au cœur d’un environnement luxuriant qui regorge de vie préhistorique. Fouillez pour récupérer des objets utiles afin d’augmenter vos chances de survivre, tout en affrontant des dangers toujours plus grands au fil de vos explorations. Dévoilez le mystère qui se niche au cœur de l’île. ÉVADEZ-VOUS

Déplacez-vous discrètement pour éviter les prédateurs qui vous pourchassent. Faites diversion et tirez profit de votre environnement. Utilisez les objets que vous avez trouvés pour bénéficier de plus d’options lors de vos rencontres. Déjouez les plans de l’ennemi, soyez rusé, courez et, en cas d’échec, cachez-vous. INTIMIDEZ

Tenez bon et ne laissez pas l’ennemi sentir votre peur. Vous pouvez temporairement effrayer ces mortels prédateurs en utilisant le feu et des armes non létales. Dans The Lost Wild, les dinosaures sont curieux et de nature à s’adapter, mais ils peuvent reculer quand ils sont surpris ou intimidés. Observez bien leur comportement et vous trouverez peut-être comment les vaincre. L’HISTOIRE

Vous êtes bloqué dans un univers primitif et violent. Pour survivre vous devrez en maîtriser les rythmes et anticiper les dangers qui s’y trouvent. À la radio, une voix mystérieuse semble offrir une lueur d’espoir. Avec son aide, progressez au sein du complexe et recollez les morceaux de l’histoire pour comprendre ce qui s’est passé.

Pour terminer, plusieurs partenariats avec des studios ont été officialisés, sans pour autant que les projets ne soient nommés. Annapurna Interactive va travailler avec Keita Takahashi (Katamari Damacy) sur un titre forcément étrange, avec Cardboard Computer (Kentucky Route Zero) sur une « tragédie » au gameplay plus rapide et plus fun, avec Yarn Owl sur un premier jeu d'aventure inspiré par les Zelda, avec Dreamfeel (If Found…) sur un nouveau titre original et avec Third Shift sur Forever Ago. Bon, d'accord, celui-là a un titre et avait même eu droit à un teaser, mais le partenariat avec AI a été officialisé par une featurette, comme les précédents.

Voilà, comme ça vous savez tout sur le présent et l'avenir d'Annapurna Interactive, toujours l'un des éditeurs les plus intéressants du marché.