What Remains of Edith Finch : bientôt des versions PS5 et Xbox Series X et S ?

En 2014, Giant Sparrow (The Unfinished Swan) dévoilait What Remains of Edith Finch, un jeu d'aventure narratif racontant l'histoire tragique d'une famille du point de vue d'Edith, la dernière descendante. Le titre a vu le jour en 2017 sur PC, PS4 et Xbox One, un portage sur Switch a même été publié l'année dernière, mais le jeu pourrait bien encore refaire parler de lui.

L'organisme de classification des jeux vidéo à Taïwan vient en effet de lister dans sa base de données What Remains of Edith Finch sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Aucun autre détail intéressant n'est indiqué, mais TwistedVoxel rappelle que le jeu tourne seulement en 1080p et à 30 fps sur PS4 et en 1080p dynamique sur Xbox One, autant dire qu'un portage amélioré en 4K native avec un framerate à au moins 60 fps serait appréciable.

Annapurna Interactive, éditeur du jeu, n'a pour l'instant pas commenté l'information, croisons les doigts pour qu'il le fasse prochainement. En attendant, vous pouvez retrouver What Remains of Edith Finch en numérique sur Xbox One à 19,99 € via Amazon.

