Gardens : des développeurs de Journey, What Remains of Edith Finch et Sky: Children of the Light ouvrent leur studio

Les petits studios indépendants continuent de fleurir, avec comme objectif de faire germer leurs idées pour que des jeux originaux éclosent. Aujourd'hui, nous apprenons ainsi l'ouverture de Gardens, un studio fondé par Chris Bell, Stephen Bell et Lexie Dostal, qui ont déjà planché sur des jeux à succès.

Journey, What Remains of Edith Finch, Sky: Children of the Light, Way, Dustforce ou encore Blaseball, les trois fondateurs s'y connaissent en jeux indépendants réussis, et ils sont déjà rejoints dans l'aventure par d'anciens développeurs ayant travaillé sur les franchises bien connues, Gardens n'oublie pas de mettre tout le monde en avant :

Sarah Sands, productrice exécutive (Fullbright, Nike, DirectTV) ;

Ryan Benno, lead artist ( Marvel’s Spider-Man , Marvel’s Spider-Man: Miles Morales , The Walking Dead, The Wolf Among Us , Ratchet & Clank) ;

, , The Walking Dead, , Ratchet & Clank) ; Rose Dale, principal engineer ( The Elder Scrolls V: Skyrim , Fallout 3 , Fallout 4 ) ;

, , ) ; Roldan Melcon, senior engineer ( Blaseball , Where Cards Fall ) ;

, ) ; Tonia Beglari, gameplay engineer ( Monster Hunter World: Iceborne XR Walk , The Under Presents ) ;

, ) ; Leighton Milne, directeur artistique (Ashen, Le Hobbit : Un voyage inattendu)

Tout ce beau monde va œuvrer à développer « des jeux vibrants » multijoueurs. Gardens veut créer des interactions entre les communautés de joueurs, et il a déjà levé 4,5 millions de dollars de fonds l'année dernière. Le studio recrute encore du monde, et il faudra maintenant patienter pour découvrir son premier jeu.