Annapurna Interactive : tous ses employés démissionnent, quelles conséquences pour l'éditeur et ses partenaires ?

Si la tendance est malheureusement aux licenciements dans l'industrie vidéoludique, comme nous l'avons encore vu hier avec Microsoft, c'est une histoire bien plus bizarre qu'a rapporté Jason Schreier ces dernières heures du côté de Bloomberg et qui concerne l'éditeur Annapurna Interactive. L'article annonce d'entrée la couleur, tous les employés ont démissionné ce mois-ci ! La raison ? Un conflit avec l'actuelle propriétaire de la société, Megan Ellison, également connue en tant que productrice de films et accessoirement fille du milliardaire Larry Ellison. Il s'agit avant tout d'un éclaircissement de la situation rapportée par le Hollywood Reporter la semaine dernière, qui annonçait la démission du président alors en place et cofondateur Nathan Gary, et son remplacement par Hector Sanchez. La raison de son départ concernait des négociations avec Megan Ellison au sujet de la transformation d'Annapurna Interactive en filiale totalement indépendante d'Annapurna Pictures. Sauf que cette dernière n'a pas voulu les poursuivre.

Dans un communiqué commun avec son équipe, l'ex-président d'Annapurna Interactive Nathan Gary a ainsi déclaré :

Les 25 membres de l'équipe d'Annapurna Interactive ont démissionné collectivement. C'est l'une des décisions les plus difficiles que nous ayons jamais eu à prendre et nous n'avons pas pris cette décision à la légère.

Bon, cela sonne comme une bataille d'égos plus qu'autre chose, mais cela a mis un sacré bazar du côté des partenaires du studio, puisque les développeurs ayant des projets devant être édités par Annapurna Interactive se sont questionnés sur ce que cela signifie pour les accords déjà en place, en plus de ne plus savoir qui contacter puisqu'il n'y a plus personne à bord.

Apparemment, Hector Sanchez aurait en privé tenu à les rassurer en déclarant que les contrats existants seront honorés et les employés remplacés. Le fondateur d'Ivy Road, Davey Wreden, derrière Wanderstop, a d'ailleurs réagi, annonçant que rien ne stoppera son studio de sortir le jeu.

Megan Ellison a de son côté pris la parole auprès de Bloomberg :

Notre priorité absolue est de continuer à soutenir nos partenaires développeurs et éditeurs pendant cette transition. Nous nous engageons non seulement à poursuivre notre gamme de jeux existante, mais également à étendre notre présence dans l'espace interactif, tout en continuant à rechercher des opportunités pour adopter une approche plus intégrée de la narration linéaire et interactive dans le cinéma et la télévision, les jeux et le théâtre.

Le récent partenariat avec Remedy Entertainment pour le financement de Control 2, ainsi que des adaptations des licences Control et Alan Wake au format audiovisuel était avec Annapurna Pictures, il n'y a donc pas à s'inquiéter de ce côté.

