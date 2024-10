Silent Hill: Townfall, après les démissions chez Annapurna Interactive, Konami prend la parole

Le mois dernier, les 25 employés d'Annapurna Interactive ont remis leur démission. Les membres du studio d'édition de jeux vidéo, alors dirigé par Nathan Gary, se sont heurtés aux décisions de la présidente d'Annapurna Pictures Megan Ellison et ont préféré partir, laissant en suspens les contrats existants. Megan Ellison et Hector Sanchez, remplaçant de Nathan Gary, avaient rapidement rassuré les partenaires en affirmant que les partenariats en cours allaient être honorés et que la division Interactive d'Annapurna allait perdurer, avec sans doute de nouveaux employés.

Parmi les projets en cours chez Annapurna Interactive, nous retrouvons Silent Hill: Townfall, un curieux jeu annoncé lors de la première Transmission dédiée à la franchise de Konami il y a deux ans. Un titre développé par No Code, bien connu pour ses jeux d'aventure Stories Untold et Observation. Aujourd'hui, Konami a pris la parole pour mettre les choses au clair :

Nous nous excusons sincèrement pour toute inquiétude concernant Silent Hill: Townfall. Silent Hill: Townfall continuera d'être codéveloppé par Konami, Annapurna Interactive et No Code.

Un message clair, net et précis, tous les studios sont encore impliqués dans le développement et l'édition de Silent Hill: Townfall, pas de changements en vue pour ce jeu. Cependant, il faudra encore patienter avant d'avoir des informations plus précises sur le titre de No Code.

Pour rappel, Silent Hill 2 Remake sortira en début de semaine prochaine, vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Amazon.