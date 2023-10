Silent Hill: Ascension, le lancement de la série interactive daté avec un horaire très contraignant

Il y a près d'un an, Konami avait rouvert les vannes pour sa licence Silent Hill en dévoilant de nombreux projets lors d'une présentation dédiée. Depuis, absolument rien n'est sorti et les informations ont été minces, avec même quelques désillusions entourant l'état d'avancement de Silent Hill 2. Seule la série interactive Silent Hill: Ascension s'est ainsi remontrée fin mai avec une première bande-annonce très prometteuse. Eh bien, nous savons désormais quand et de quelle manière elle sera diffusée, ce qui risque au passage d'en décevoir plus d'un, car seuls les fans hardcores pourront clairement s'y investir, surtout en Europe...

Le CEO de Genvid et producteur exécutif de Silent Hill: Ascension, Jacob Navok, a donc pris la parole en vidéo pour annoncer que la série interactive débutera sa diffusion le mardi 31 octobre 2023, pile pour célébrer Halloween. Là où nous avons vite déchanté, c'est sur l'horaire. En effet, le concept derrière ce programme sera de proposer aux spectateurs des choix à effectuer qui impacteront la suite de l'aventure, avec des QTE, des puzzles, des fonctionnalités sociales et bien plus, impliquant d'être devant notre écran au bon moment, une quasi-hérésie à notre époque.

Ce sera donc à 21h00 ET / 18h00 PT qu'il faudra être connecté, soit... à 3h00 en France (le 1er novembre donc). Oui, c'est carrément en pleine nuit ici en France. De plus, nous apprenons qu'il s'agira d'un rendez-vous quotidien, et ce pendant six mois ! Autant dire que le côté interactif ne s'adressera pas vraiment à nous, sauf cas particuliers. Chaque jour, des scènes inédites seront montrées, faisant progresser l'histoire et nous imaginons mal que cela dure plus que quelques minutes pour le coup. Jacob Navok précise qu'il sera facile de rattraper le tout via des vidéos à la demande, mais où est alors l'intérêt premier d'en faire une série interactive ? De plus, toutes les scènes seront réunies chaque semaine au sein d'un épisode.

La seule bonne nouvelle vient du fait que pour visionner Silent Hill: Ascension, il suffira de se rendre sur le site officiel ou d'installer l'application mobile Android ou iOS. Plus de détails seront dévoilés d'ici la fin du mois concernant l'intrigue, les personnages et le fonctionnement général qui reste tout de même encore assez flou.

