Silent Hill: Ascension, premier trailer cinématique, année de sortie et nouveaux détails sur la série d'horreur interactive

Entre le film Return to Silent Hill, le jeu narratif Silent Hill: Townfall, le remake de Silent Hill 2 et le mystérieux Silent Hill f, les fans de la licence de Konami auront de quoi faire ces prochains mois. Et contre toute attente, le projet le plus près de se concrétiser est bien la série interactive et communautaire Silent Hill: Ascension, qui vient d'être confirmée pour 2023.



Conçue par Genvid, Bad Robot Games et Behaviour Interactive, elle mettra en scène plusieurs protagonistes faisant face à des horreurs qui réveilleront des « traumatismes intergénérationnels », pour un récit totalement canonique avec le reste de la saga. Nos héros feront face à de nouveaux monstres menaçant d'engloutir des « êtres humains, leurs enfants et des villes entières attirés vers les ténèbres par de récents meurtres, mais aussi par leur culpabilité et leurs peurs depuis longtemps réprimées. ».

La première bande-annonce cinématique révélée ce jour rappelle que Silent Hill: Ascension utilisera bien des modèles numériques et non du live-action, dans une ambiance sombre proche les Dead by Daylight de Behaviour. La plateforme de diffusion en direct et en streaming doit encore être déterminée, mais sur le même modèle que The Walking Dead: Last Mile, autre création de Genvid proposée sur Facebook, les spectateurs devront faire des choix en live qui influeront sur le déroulé du feuilleton, et bien évidemment le destin de certains personnages.

« SILENT HILL: Ascension captivera l'audience avec son expérience immersive, qui mettra en avant des visuels époustouflants et des moments communautaires tout en explorant l'horreur psychologique qui a fait la renommée de la série SILENT HILL dans le monde entier », déclare Jacob Navok, CEO de Genvid Entertainment. « En participant à SILENT HILL: Ascension, vous laisserez votre empreinte dans le canon de SILENT HILL. Et, en collaboration avec Konami Digital Entertainment, Bad Robot Games et Behaviour Interactive, nous offrons aux fans une opportunité unique de faire partie de l'histoire. » « Les fans de SILENT HILL et les férus d'horreur ont de bonnes raisons de se réjouir », déclare Motoi Okamoto, producer sur la série SILENT HILL chez Konami Digital Entertainment. « Nous sommes ravis de raconter une nouvelle histoire interactive, dans des lieux encore inexplorés, avec de nouveaux personnages qui seront présentés aux fans de l'univers SILENT HILL. C'est vous qui déciderez du sort de plusieurs protagonistes, qui sera dévoilé simultanément dans le monde entier. » « Nous avons travaillé d'arrache-pied pour créer un monde onirique dans SILENT HILL: Ascension avec des personnages particulièrement détaillés, des monstres d'un autre monde, des ambiances immersives et plus généralement une conception visuelle et sonore dont notre équipe est très fière », déclare Chris Amaral, Art Director chez Bad Robot Games. « Les environnements détaillés, l'ambiance sinistre et les personnages et monstres réalistes devraient véritablement améliorer l'expérience horrifique, donnant lieu à quelque chose qui relève du pur SILENT HILL, tout en étant original pour la franchise. »

Ne reste plus qu'à patienter pour connaître la date de sortie du premier épisode, les modalités de diffusion de Silent Hill: Ascension (directement sur le site officiel ?) ou encore le degré d'interactivité de l'expérience...

