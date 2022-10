Silent Hill: Ascension, une série sous forme d'expérience communautaire et interactive annoncée

Ce soir se tenait une Transmission dédiée au retour de la franchise Silent Hill, 10 ans après le dernier opus. Les rumeurs avaient un peu gâché la surprise depuis des mois, mais c'est désormais officiel, Bloober Team développe un remake de Silent Hill 2, un opus culte. Mais d'autres titres ont aussi été dévoilés.

Parmi eux, nous retrouvons Silent Hill: Ascension, une expérience conçue par Genvid, Bad Robot Games, Behaviour Interactive et DJ2 Entertainment. Oui, il y a du beau monde, venant de plusieurs milieux du divertissement, car Silent Hill: Ascension sera une expérience sous la forme d'une série à vivre à plusieurs, en temps réel, inspirée par le streaming sur Twitch et autres plateformes du genre. Les participants pourront ainsi découvrir cette nouvelle histoire tous ensemble, mais aussi changer son déroulement et même participer à des scènes. Mais ici, pas de point de sauvegarde, les choix des fans auront des conséquences et pourront mettre fin à la série de manière abrupte. Du côté des monstres, ils ont notamment été conçus par Behaviour Interactive (Dead by Daylight) en se basant sur les traumatismes passés des personnages de la série.

Silent Hill: Ascension sera diffusé en 2023, les joueurs et fans intéressés peuvent déjà s'inscrire sur le site officiel de l'expérience.