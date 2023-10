Silent Hill: Ascension, une bande-annonce à la tension palpable et un partenariat avec Sony Pictures pour la série interactive

Tout s'accélère pour Silent Hill: Ascension, la série interactive de Genvid et Konami dévoilée il y a près d'un an. En début de mois, nous avons ainsi appris la date du début de sa diffusion au détour d'une vidéo où Jacob Navok donnait de nouveaux détails sur son fonctionnement, nous promettant plus d'informations à ce sujet d'ici la fin du mois, puisque c'est le 31 octobre qu'elle débarquera sur nos écrans. Ce mardi, nous avons droit à une nouvelle bande-annonce bien horrifique à souhait, avec de nombreux passages inédits par rapport à ce qui avait été diffusé en mai dernier.

Nous suivrons donc la vie de deux familles qui sur le papier n'ont sans doute rien en commun, puisque vivant à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, mais qui vont être reliées par une série de visions troublantes et des monstruosités ayant de quoi filer des cauchemars. D'un côté, Rachel Hernandez va ainsi être désignée coupable d'une mort dans la petite ville de Hope's Junction en Pennsylvanie, qui se remet déjà difficilement d'un accident mortel dans la fonderie locale... De l'autre, nous suivrons les Johansen dans le village de pêcheurs de Stilledalen en Norvège, dont la matriarche Ingrid est décédée dans des circonstances douteuses.

Les personnages vont donc devoir surmonter leurs plus sombres pulsions et passés douloureux respectifs s'ils veulent espérer s'en sortir, tout en cherchant à découvrir quels sont les liens qui les connectent. Et dans tout ça, leur destin sera entre nos mains, puisque la série est pour rappel interactive, même si l'horaire de diffusion nous concernant ne permettra pas vraiment d'y assister en direct, sauf si vous comptez chaque jour être devant l'application ou le site web à 3h00...

Plusieurs représentants ont pris la parole, dont un de chez Sony Pictures, puisqu'un partenariat est annoncé par la même occasion afin de rendre accessibles les épisodes regroupant toutes les scènes de chaque semaine sur les appareils de la marque via l'application Sony Pictures Core (PS5 et PS4), ou Bravia Core en ce qui concerne les TV et smartphones Xperia puisque ce n'est que l'année prochaine que le changement de nom aura lieu.

« Nous sommes ravis de présenter les familles Johansen et Hernandez dans l'univers de Silent Hill. Alors qu'elles approfondissent leurs propres horreurs et que leurs villes sont simultanément consumées par l'hystérie collective, ces deux familles découvriront d'étranges liens entre elles, bien qu'elles soient d'un monde à part. » - Stephan Bugaj, créateur de la série et directeur de la création chez Genvid « Il n'y a jamais eu d'expérience comme Silent Hill: Ascension auparavant. Il ne s’agit pas d’un jeu, mais d’une série interactive en streaming qui changera à mesure que le public prendra des décisions ensemble. Bien que je produise le titre, je ne sais pas comment cela va se terminer. C'est entre vos mains. Et le contenu que vous créez sera diffusé dans le monde entier sur les téléviseurs et les téléphones, grâce à nos relations avec Sony Pictures, Google, Apple et d'autres. Participer chaque jour à Silent Hill: Ascension signifie que vous ferez partie d’une histoire qui ne reviendra plus jamais. - Jacob Navok, PDG de Genvid « Nous explorons de nouveaux territoires avec Silent Hill: Ascension. Grâce à cette aventure unique avec Genvid, nous sommes ravis d'offrir aux téléspectateurs sur les appareils Sony un rattrapage hebdomadaire de l'action de Silent Hill: Ascension avec des épisodes complets de scènes compilées de cette série innovante et interactive. - Pete Wood, vice-président senior New Media Distribution chez Sony Pictures Entertainment

En attendant la fin du mois, vous pouvez toujours vous refaire d'anciens jeux de la licence, comme Silent Hill 4: The Room qui est vendu 9,99 € sur GOG.com.