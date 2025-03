Post Trauma : déjà la bande-annonce de lancement pour le jeu d'horreur inspiré de Resident Evil et Silent Hill

C'est enfin le bout du tunnel pour tous les fans d'horreur : Post Trauma sortira dans deux semaines sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Le survival-horror de Red Soul Games et Raw Fury est en développement depuis de longues années, il a subi plusieurs reports, mais nous avons enfin droit à une bande-annonce de lancement :

Post Trauma s'inspire des jeux d'horreur cultes de la grande époque, à savoir Silent Hill, Resident Evil et Alone in the Dark, en nous plongeant dans une réalité déformée. Les joueurs incarneront Roman, simple conducteur de train à l'esprit tourmenté qui va devoir faire face à des monstres abominables et résoudre des énigmes. Les codes principaux du survival-horror sont présents, avec des caméras fixes, des ressources limitées et une gestion de l'inventaire, les personnages sont doublés par Togo Igawa, Autumn Ivy et Hyoie O'Grady et la musique est composée par Nicolas Gasparini (Myuu).

La date de sortie de Post Trauma est fixée au 31 mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.