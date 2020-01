Nioh 2 : le scénario à l'ère Sengoku au cœur d'une bande-annonce inédite, des détails sur le contenu post-lancement en DLC

Nous avions quitté Nioh 2 l'an passé avec l'annonce de sa date de sortie et le détail de ses différentes éditions, alors qu'une bêta ouverte devait avoir lieu quelques jours plus tard. Rassurez-vous, aucun report à l'horizon, contrairement à la récente hécatombe ayant touché les gros jeux de ce début d'année, mais une nouvelle bande-annonce.

Celle-ci met en scène des passages clés du scénario, pouvant donc paraître assez cryptique de prime abord. Le casting de personnages que nous croiserons s'annonce ainsi varié, alors que la guerre fait rage pour la possession de pierres d'esprit. Accompagné d'un dénommé vendeur nommé Toukichiro l'ayant aidé à reprendre le contrôle sur son yokai, notre avatar va partir en quête de ces pierres, pour une épopée qui ne s'annonce pas de tout repos.

Nous avions été prévenus, un Season Pass est d'ores et déjà prévu et Team Ninja en a donné les grandes lignes sur le PlayStation Blog. Ainsi, trois DLC majeurs sont prévus après la sortie de Nioh 2 le 13 mars prochain sur PS4, chacun centré sur une histoire se situant avant les évènements du jeu. Nous sont ainsi promis des heures de gameplay supplémentaires emplies de défis, de quoi toujours mettre plus à l'épreuve le système de combat remanié de ce deuxième volet. Il faudra s'attendre à des armes, compétences et personnages inédits, en plus de missions principales et secondaires.

Pour accompagner cette vidéo du jour et ces quelques détails supplémentaires, une bonne dose d'images des plus alléchantes est à retrouver en page suivante.

